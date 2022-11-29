Впродовж дев'яти місяців війни Джамала зібрала для українців та війська десятки мільйонів доларів за кордоном на благодійних заходах. 29 листопада вона нарешті зустрілась з Президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі також був присутній її чоловік – Сеїт-Бекір Сулейманов.

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Колишні колеги побачились перед від'їздом Джамали до США – там вона візьме участь у культурних заходах та зустрінеться з американськими чиновниками. Він наголосив, що актуальною проблемою сьогодні є удари росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури та загрозу блекауту. Тому весь світ має знати про цю проблему.



Джамала поговорила з Зеленським / Фото з телеграму президента

"Нам важливо пройти цю зиму. Ми спроможні перемогти й перемагаємо. Але без допомоги США – лідера в підтримці України, – якої ми й надалі потребуємо, нам було б дуже складно. Тому напередодні поїздки співачки Джамали до США для участі в громадських і культурних заходах поспілкувалися про те, що сигнали від відомих діячів культури й мистецтва точно мають вплив у світі", – каже Зеленський в телеграмі.

Голос Джамали чутно всюди. Тож це чудова можливість іще раз нагадати всім, що в Україні триває війна,

– додав він.

В Офісі Президента додали, що президент сказав про важливість питання політичних ув'язнених, серед яких багато мешканців рідного Джамали Криму, зокрема кримських татар. За його словами, Україна неодноразово передавала списки людей Сполученим Штатам і Туреччині, але найбільшою складністю досі залишаються політичні в'язні.



Зеленський поговорив з Джамалою / Фото з телеграму президента

Реакція Джамали від зустрічі

Артистка та переможниця Євробачення-2016 вже відреагувала в мережі на візит в Офіс Президента та опублікувала відео. На ньому можна побачити, як глава держави теплими обіймами зустрів Джамалу та міцним рукостисканням – Сеїта-Бекіра.

Перед від‘їздом до США мала честь побачитись із лідером нашої країни, який для мене є взірцем сміливості і рішучості. Дякую, Володимир Зеленський, за сьогоднішню зустріч та розмову. Вона була важливою для мене,

– зазначила у мережі Джа.

Джамала зустрілась з Володимиром Зеленським: відео

Нагадаємо, що на початку квітня Джамала отримала премію Телевізійної академії Польщі Wiktory, яку присудили Володимиру Зеленському на знак солідарності Польщі з Україною в боротьбі з Росією. Тоді їй дісталася почесна місія – вручити спеціальну нагороду президенту України, коли вона повернеться додому.