Євген Кошовий поділився, що щодня листується з Володимиром Зеленським. Він не тільки підтримує його, але й надсилає важливу інформацію.
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Про що Кошовий спілкується з Зеленським
Артист поділився, що щодня бачить та спілкується з людьми, які переймаються станом президента. Вони просять Кошового передати йому теплі слова підтримки.
"Ми переписуємося майже кожного дня, я ж виходжу до магазину. Люди кажуть: передайте, будь ласка, привіт, скажіть, щоб він тримався, ми за нього. Я просто йому передаю думку наших громадян. Йому пишу, він у відповідь пише. Наступного дня, коли йду в магазин, питають, як він, я кажу – тримається, за ним вся Україна, він – це Україна", – розповів Євген.
Листування гумориста з товаришем-президентом складається не тільки з добрих слів. Також Євген Кошовий передає Зеленському інформацію про розташування російських військ, яку отримує також від фанів.
Ми пару разів перекидали йому інформацію дуже важливу. Коли люди з певних точок обстрілювали, вони казали: у нас тут орків купа, там купа орків. Ми все це передавали і я сподіваюся, що це допомогло і ці колони були успішно розвалені,
– додав актор "Кварталу 95".
Повне інтерв'ю Євгена Кошового: дивіться відео онлайн
Зауважимо, Євген Кошовий підтримував президента Зеленського і в соціальних мережах. Він поділився промовистим відео в інстаграмі, де показав, що зараз його підтримує увесь світ.