Після камінг-ауту MELOVIN: лідерка гурту KAZKA оголосила себе квіром
Джерело:"Світське життя"
На відкритті Atlas Weekend MELOVIN здійснив камінг-аут на головній сцені фестивалю. Лідерка гурту KAZKA, яка товаришує зі співаком, знала про його наміри й підтримала артиста. Ба більше, слідом за ним вона оголосила себе квіром.
Популярний гурт KAZKA виступив на Atlas Weekend за кілька днів після того, як MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) зізнався у своїй бісексуальності. Як розповіла Олександра Заріцька, він давно хотів здійснити камінг-аут і люди з його близького оточення знали про це.
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"Класно, що він наважився це зробити, бо це дуже важко. Я знаю, що багато людей все життя не можуть розказати ні батькам, нікому. Він дуже сміливий чоловік", – заявила співачка.
Зірка належить до тих людей, які підтримують прайди та всі меншини. За словами Олександри Заріцької, вона сама є квіром – людиною, яка не належить до однієї сексуальній та гендерній ідентичності.
Я сама вважаю себе квіром. Квір-люди – це люди, які трішки нестандартні в усіх обсягах нашої культури. Це така тендітна частина нашого суспільства, яку треба берегти і за яку треба стояти та битися, якщо треба,
– висловилася лідерка KAZKA.
До слова, після зухвалого перфомансу на Atlas Weekend MELOVIN закликав усіх творчих людей робити камінг-аути. Втім Олександра Заріцька вважає, що оголошувати чи не оголошувати свою сексуальну орієнтацію – справа кожного.
"Звичайно, приємніше дивитися і слухати людину, яка повністю щира з тобою. Було б класно, якби всі послідували його прикладу. Ми всі люди, ми всі різні", – завершила KAZKA.
Варто зазначити, що не лише солістка гурту KAZKA прокоментувала камінг-аут MELOVIN:
- головна "Холостячка" країни Злата Огнєвіч першою з зірок підтримала співака. Вона вважає, що в Україні немає жодного артиста, який був би настільки відвертий зі своєю аудиторією;
- натомість Оля Цибульська заявила, що MELOVIN даремно розпалює конфлікт з телеканалом M1, який не показав його поцілунки з дівчиною і чоловіком. На думку артистки, співак мав би попередити режисера та операторів про свій перформанс;
- лідер гурту Mozgi Потап потролив MELOVIN і поцілував Позитива на сцені Atlas Weekend. Перед тим репер заявив, що вони останні чоловіки в шоу-бізнесі.