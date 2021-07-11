Популярная группа KAZKA выступила на Atlas Weekend через несколько дней после того, как MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) признался в своей бисексуальности. Как рассказала Александра Зарицкая, он давно хотел осуществить каминг-аут и люди из его близкого окружения знали об этом.

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"Классно, что он решился это сделать, потому что это очень трудно. Я знаю, что многие люди всю жизнь не могут рассказать ни родителям, никому. Он очень смелый человек", – заявила певица.

Звезда принадлежит к тем людям, которые поддерживают прайды и все меньшинства. По словам Александры Зарицкой, она сама является квиром – человеком, который не принадлежит ни к одной сексуальной и гендерной идентичности.

Я сама считаю себя квиром. Квир-люди – это люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо,

– высказалась лидер KAZKA.

К слову, после дерзкого перфоманса на Atlas Weekend MELOVIN призвал всех творческих людей делать каминг-ауты. Впрочем Александра Зарицкая считает, что объявлять или не объявлять свою сексуальную ориентацию – дело каждого.

"Конечно, приятнее смотреть и слушать человека, который полностью искренен с тобой. Было бы классно, если бы все последовали его примеру. Мы все люди, мы все разные", – завершила KAZKA.

Стоит отметить, что не только солистка группы KAZKA прокомментировала каминг-аут MELOVIN: