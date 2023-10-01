Знаменитий блогер Волошин приголомшив сумою, яку заробляє у місяць

Днями український блогер Олександр Волошин розсекретив суму, яку заробляє у місяць. З'ясувалось, що зараз доходи чоловіка Анни Трінчер перевищують 70 тисяч доларів.

Водночас ще в травні Олександр зазначав, що заробляє понад 50 тисяч доларів. Тоді він не розсекретив точну суму заробітку, бо вважав, що вона "може посіяти зайві думки у людей". Водночас тепер блогер вирішив бути відвертим з шанувальниками та назвав суму, яку заробляє. Крім того, він розповів про свої джерела доходу.

Це цікаво Жити в них не планує: блогер Волошин зізнався, скільки квартир вже купив і яка їхня вартість

Скільки заробляє Олександр Волошин

Дохід чоловіка перевищує 70 тисяч доларів, тобто понад 2,5 мільйона гривень.

YouTube – понад 40 тис. доларів на місяць зараз приносить. Інвестиції – близько 10 тис. доларів на місяць. Проєкт NexVel – близько 25 тис. доларів на місяць,

– поділився блогер.



Скільки заробляє блогер Олександр Волошин / Скриншот з інстаграм-сторіс

Скільки заробляють інші українські блогери