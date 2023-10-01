Водночас ще в травні Олександр зазначав, що заробляє понад 50 тисяч доларів. Тоді він не розсекретив точну суму заробітку, бо вважав, що вона "може посіяти зайві думки у людей". Водночас тепер блогер вирішив бути відвертим з шанувальниками та назвав суму, яку заробляє. Крім того, він розповів про свої джерела доходу.
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Скільки заробляє Олександр Волошин
Дохід чоловіка перевищує 70 тисяч доларів, тобто понад 2,5 мільйона гривень.
YouTube – понад 40 тис. доларів на місяць зараз приносить. Інвестиції – близько 10 тис. доларів на місяць. Проєкт NexVel – близько 25 тис. доларів на місяць,
– поділився блогер.
Скільки заробляє блогер Олександр Волошин / Скриншот з інстаграм-сторіс
Скільки заробляють інші українські блогери
- Блогер з Івано-Франківська Діма Варварук має близько мільйона підписників в інстаграмі й заробляє у місяць приблизно один мільйон гривень. Відомо, що один рекламний допис у Дмитра коштує 110 тисяч гривень.
- Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова зізнавалась, що з інстаграму отримує близько 150 – 200 тисяч гривень (4 – 5 тисяч доларів). Водночас вона заробляє менше, ніж її зірковий чоловік.
- Блогерка Даша Квіткова у місяць заробляє 30 – 40 тисяч доларів, але ця сума ділиться на неї та її велику команду.
- 20-річна блогерка Юлія Верба розповіла про суму, яку їй вдалось найбільше заробити. За її словами, це 50 тисяч доларів за місяць. Найдорожча покупка в житті дівчини – квартира.