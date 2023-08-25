Нагадаємо, що наприкінці травня Олександр Волошин зробив дорогий подарунок своїй дружині. Він подарував Анні Трінчер авто за 70 тисяч доларів.

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Скільки квартир має Волошин

Блогер не приховує, що володіє трьома квартирами. Одну з них він купив ще три роки тому за 80 тисяч доларів. Дві інші обійшлися йому у понад 180 тисяч доларів.

Проте жити у цих квартирах Волошин не збирається. Одну з них він хоче продати за більшу вартість, а інші – здавати в оренду, щоб мати пасивний дохід.

На днях я отримав дві квартири, які обійшлись в 180 тисяч доларів. Зроблю ремонт і буду здавати, орієнтовно за 900 – 1000 доларів на місяць. За півроку мій пасивний дохід збільшиться до 50 тисяч гривень на місяць. До 30 років я хочу купити багато нерухомості і вийти на дохід в 50 тисяч доларів на місяць,

– поділився блогер.

Цікаво, що сам Волошин зараз живе в орендовану будинку. За його словами, він просто не хоче прив'язуватися до певного місця.



Олександр Волошин купив квартири / Фото з його інстаграму

Раніше блогер розповідав, що заробляє понад 50 тисяч доларів у місяць. Хлопець пояснював – замість того, щоб витратити дохід, він інвестує.

Де зараз живе Олександр Волошин та Анна Трінчер

У середині липня Трінчер разом з Волошиним переїхала у нове помешкання. Пара орендувала двоповерховий будинок з двориком за містом. До цього вони жили у квартирі в Києві.

Проте нещодавно співачка поділилася, що в їхніх з чоловіком стосунках виникли проблеми. За порадою психолога пара роз'їхалася та вирішила поки пожити окремо.

Додамо, що мама Трінчер зробила молодятам на весілля дорогий подарунок – квартиру в новобудові. Тоді співачка казала, що це житло теж приноситиме дохід, бо її здають в оренду.