Український блогер-мільйонник Дмитро Варварук розповів про свої заробітки. У мережі його подекуди називають "королем хайпу" за провокативні дії й публікації.

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Скільки заробляє Діма Варварук

Блогер розсекретив, що заробляє у місяць приблизно один мільйон гривень. Це недивно, адже один рекламний допис у Дмитра коштує 110 тисяч гривень. Він розповів, на що витрачає ці кошти.

Будинок тепер купили за 300 тисяч доларів. Квартира – 100 тисяч доларів. Машина – 60 – 70 тисяч доларів,

– поділився Варварук.



Діма Варварук з дружиною і сином / Фото з інстаграму блогера

Нагадаємо, у січні Дмитро Варварук став батьком. Через місяць він з дружиною похрестив сина, але вирішив пожартувати про це. Він виклав у блозі фото свідоцтва про народження, де начебто вказано ім'я малюка – Хайп. У мережі та пресі піднявся галас з цього приводу, але насправді зіркового сина звати Марко.

Скільки заробляють блогери