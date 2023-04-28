20-річна блогерка Юлія Верба заробляє на власній сторінці в інстаграмі та закладі, який відкрила. У коментарі тікток-блогеру вона розсекретила свій найбільший дохід за один місяць – це 50 тисяч доларів (майже 2 мільйони гривень).
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Скільки найбільше заробила Юлія Верба
Ой, та де ж би я знала, я так не рахую. Я думаю, що, напевно, тисяч 50 доларів найбільше,
– зізналась дівчина.
Юлія Верба додала, що найдорожчою покупкою для неї була квартира. Зараз дівчина володіє трьома помешканнями.
"Найдорожча покупка у моєму житті – це квартира. Це 85 тисяч доларів. Це без ремонту і паркомісця. А зараз вже є все. У мене вже три квартири", – додала блогерка.
Юлія Верба про свій заробіток: відео
Скільки заробляють блогери
- Дружина Віктора Павліка також здебільшого отримує дохід завдяки інстаграм-блогу. Катерина Репяхова зізнавалась, що ця сума перевищує 100 тисяч гривень у місяць – це близько 150 – 200 тисяч гривень (4 – 5 тисяч доларів). Водночас вона заробляє менше, ніж її зірковий чоловік.
- Блогерка Даша Квіткова у місяць заробляє 30 – 40 тисяч доларів, але ця сума ділиться на неї та її велику команду. Зараз вона працює в онлайні, займається рекламними інтеграціями. Водночас це не єдиний її спосіб заробітку.