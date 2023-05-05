БПро це він розповів під час інтерв'ю Славі Дьоміну. Раніше Анна Трінчер пояснил, чому перед весіллям вони з Волошином підписали шлюбний договір.

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Скільки заробляє Волошин

Крім блогерства, Олександр також займається бізнесом та навіть будує співочу кар'єру.

"Блогерство для мене – це бізнес. Я не роблю там рекламу, але використовую той трафік, який у мене є, інакше. Не так, як всі. В мене компанія з онлайн-освіти", – розповів Волошин.

Скільки саме він заробляє на місяць, блогер не зізнався, але зазначив, що ця сума більше 50 тисяч доларів.

Я не буду говорити суму. Я не боюся, що мені буде прилітати. Але ця сума може посіяти зайві думки у людей, які мені зараз не потрібні. Це не через те, що я не хочу щось говорити, через те, що на даний період часу я розумію, що ті думки, які викличе в людей ця сума мені зараз не потрібні. Це більше 50 тисяч доларів,

– відповів Олександр

Чи донатить на ЗСУ

На запитання ведучого, скільки Волошин донатить на ЗСУ, той відповів, що точної суми не знає, але за останній рік задонатив більше 2 мільйонів гривень.

"Нещодавно я допоміг хлопцеві – добровольцеві, парамедику, якого контузило на бойовому завданні. Я зі своїми учнями зібрав 70 тисяч гривень і ще 100 тисяч своїх віддав. Також недавно купляли коптер, тепловізор, але я цього не показував", – заявив блогер.

На його думку, це його обов'язок. "Якщо я не з автоматом, значить повинен так допомагати", – додав Волошин.

Як ділить бюджет з Анною Трінчер

Олександр також пояснив, що у їхньому шлюбі з Аннею Трінчер він заробляє більше. Волошин розповів, як вони розподілили бюджет між собою.

Я плачу за квартиру, оплачую хатню робітницю, їжу, походи в ресторани, відпочинки. Я утримую хатні штуки. Свою кар'єру Аня забезпечує сама. Вона займається своїм саморозвитком, я це не оплачую. Не потягну,

– відповів він.

Крім того, Волошин зізнався, що робить з грошима, які заробляє. За словами блогера, він не витрачає свій дохід, а інвестує: "Я їх по різних корзинках розкидую, хочу почуватися в безпеці. Я хочу застрахувати себе від різних непередбачуваних випадків", – сказав він.

Дивіться інтерв'ю з Олександром Волошином: відео

Нагадаємо, що днями інстаграм-блогерка Юлія Верба розповіла про свій заробіток та дорогі покупки. Вона зізналась, яку найбільшу суму їй вдавалося заробити за місяць.