Колишній лідер "Тартака" та військовий Олександр Положинський висловився про артистів, що перевзулися через вторгнення. Він жорстко прокоментував новий сезон "Голосу країни" та його продюсера Володимира Завадюка.

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Олександр Положинський розкритикував Завадюка

На думку Положинського, зараз Володимир Завадюк говорить правильні речі. Але йому варто було б згадати попередні сезони вокального шоу – з російськими хітами та тренерами.

"Він весь такий україномовний, такі правильні речі говорить. Але жодного слова не було сказано, що багато-багато років у "Голосі" сиділи зірки російської естради, які зараз виступають активно проти України. Багато-багато років у "Голосі" переважно звучали російські хіти, а не українські, принаймні порівняти кількість російських і українських хітів неможливо".

Жодного виправдання, каяття, а я думаю, що він мав усю програму по басейну повзати на колінах і вимолювати прощення, а не розповідати: так важливо, ми робимо новий "Голос", це така перемога. Перемога була б, якби він став на коліна, посипав би голову попелом і сказав: український народе, я багато років працював на російську пропаганду, пробачте мені, я каюсь,

– висловився Олександр Положинський.

Музикант додав, що виправленням для Завадюка стала б служба у ЗСУ. "Для нього було б виправленням, якби уже рік і кілька місяців був у ЗСУ і бажано десь у боях. Це було б 100% виправленням. Якщо говорити серйозно: мені це каяття до одного місця. Мені важливо, щоб люди змінювалися не лише поверхово. Щоб усвідомлювали, що ці зміни мають відбутися".

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Що відомо про новий сезон "Голосу країни"

Про 13 сезон вокального шоу оголосили у березні цього року. Організатори розповіли, що вокальне шоу розширює горизонти та об'єднає українців, що розкидані по всьому світу. Юрій Горбунов пояснив, що новий сезон "Голосу" зніматимуть у Польщі.

Тренерський склад у 13 сезоні оновили.