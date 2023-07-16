Бывший лидер "Тартака" и военный Александр Положинский высказался об артистах, переобувшихся из-за вторжения. Он жестко прокомментировал новый сезон "Голоса страны" и его продюсера Владимира Завадюка.

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Александр Положинский подверг критике Завадюка

По мнению Положинского, сейчас Владимир Завадюк говорит правильные вещи. Но ему стоило бы вспомнить предыдущие сезоны вокального шоу – с российскими хитами и тренерами.

"Он весь такой украиноязычный, такие правильные вещи говорит. Но ни слова не было сказано, что много-много лет в "Голосе" сидели звезды российской эстрады, которые сейчас выступают активно против Украины. Много-много лет в "Голосе" преимущественно звучали российские хиты, а не украинские, по крайней мере, сравнить количество российских и украинских хитов невозможно".

Никакого оправдания, раскаяния, а я думаю, что у него была вся программа по бассейну ползать на коленях и вымаливать прощение, а не рассказывать: так важно, мы делаем новый "Голос", это такая победа. Победа была бы, будь он на колени, посыпал бы голову пеплом и сказал: украинский народ, я много лет работал на русскую пропаганду, простите меня, я каюсь,

– высказался Александр Положинский.

Музыкант добавил, что поправкой для Завадюка стала бы служба в ВСУ. "Для него было бы поправкой, если бы уже год и несколько месяцев был в ВСУ и желательно где-то в боях. Это было бы 100% поправкой. Если говорить серьезно: мне это раскаяние до одного места. Мне важно, чтобы люди менялись не только поверхностно. Чтобы отдавали себе отчет, что эти изменения должны произойти".

"Прямая красная" с Александром Положинским: видео онлайн

Что известно о новом сезоне "Голоса страны"

О 13 сезоне вокального шоу объявили в марте этого года. Организаторы рассказали, что вокальное шоу расширяет горизонты и объединит украинцев, разбросанных по всему миру. Юрий Горбунов объяснил, что новый сезон "Голоса" будут снимать в Польше.

Тренерский состав в 13-м сезоне обновили.