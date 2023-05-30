Артем Пивоваров підтвердив участь у проєкті "Голос країни" нового 13 сезону. Він вперше сяде у тренерське й суддівське крісло музичного проєкту. Його представили як self-made артиста, який за останній рік став зіркою номер 1 в Україні.

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Артем Пивоваров – тренер "Голосу країни"

У "Сніданку з 1+1" виконавець нарешті ствердно відповів щодо своєї участі у вокальному шоу. Він зізнався, що тренерське крісло було для нього великою мрією. Тепер артист зможе реалізувати та показати себе в ролі продюсера. Артем розповів, яких музикантів братиме у свою команду.

Я буду шукати неординарних, енергійних, зухвалих та шалених сміливців, які будуть наполегливо працювати задля розвитку нашої музичної індустрії та культурного фронту. Це буде дійсно дивовижно, адже я маю великий досвід співпраці не тільки з мастодонтами нашої музичної індустрії, а і з молодими виконавцями.

Артем Пивоваров уже запрошує талановитих музикантів до себе в команду: "Я шукаю справжніх музикантів і якщо ти пишеш пісні, хочеш бути на сцені — я чекаю на тебе. Ти знаєш, що від мене очікувати".

У мережі показали перші кадри, як Артем Пивоваров пробував себе у ролі судді та тренера.

Голос країни 13 сезон: перші деталі