Після Юлії Саніної та Артема Пивоварова організатори нового сезону "Голосу країни" вирішили влаштувати інтригу та приховали третього зіркового тренера в костюмі КилимМена. Тепер інтригу розкрили – суддею стане музичний продюсер Іван Клименко.

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Третій суддя "Голосу" – Іван Клименко

Іван Клименко – український музичний продюсер, автор багатьох хітів, співзасновник лейблу ENKO. Його особистість розкрилась під час ефіру ранкового шоу. Він висловив вдячність за можливість взяти участь у проєкті, адже є продюсером багатьох вихідців "Голосу".

Відповідальність відчуваю, бо завжди я був таким футбольним тренером, який за лаштунками й не грає на полі. А тепер прийдеться вийти на поле і трошки пограти. Але мені дуже цікаво дати поштовх українській музиці,

– поділився зірковий тренер.

"Я буду реалізовувати свій підхід, своє бачення, в мене є багато власних методологій, як допомагати артистам. Моя основна сила - не наловити риби для учасника, а навчити його ловити рибу. Шукаю нових, молодих українських митців. Для мене головне, щоб у їхній музиці були прояви українця. Шукаю українську самобутність у музикантах – мелодіях, образах, текстах".

Що відомо про Івана Клименка 35-річний Іван Клименко народився у Києві, він одружений. Продюсер співпрацює з українськими зірками близько 15 років та має колекцію музичних інструментів. Іван Клименко працював з такими зірками як Kalush Orchestra, Джамала, Alyona Alyona, Jerry Heil, Kola, Skofka, Kozak Siromaha. Він є автором україномовних треків Наді Дорофєєвої, пісні Kalush Orchestra Stefania, Skofka – "Чути гімн", KALUSH – "Зорі". Саме Клименко вигадав персонажа КилимМена, який мав додати айдентики українського у гурт Kalush Orchestra.

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