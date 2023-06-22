Після Юлії Саніної та Артема Пивоварова організатори нового сезону "Голосу країни" вирішили влаштувати інтригу та приховали третього зіркового тренера в костюмі КилимМена. Тепер інтригу розкрили – суддею стане музичний продюсер Іван Клименко.
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Третій суддя "Голосу" – Іван Клименко
Іван Клименко – український музичний продюсер, автор багатьох хітів, співзасновник лейблу ENKO. Його особистість розкрилась під час ефіру ранкового шоу. Він висловив вдячність за можливість взяти участь у проєкті, адже є продюсером багатьох вихідців "Голосу".
Відповідальність відчуваю, бо завжди я був таким футбольним тренером, який за лаштунками й не грає на полі. А тепер прийдеться вийти на поле і трошки пограти. Але мені дуже цікаво дати поштовх українській музиці,
– поділився зірковий тренер.
"Я буду реалізовувати свій підхід, своє бачення, в мене є багато власних методологій, як допомагати артистам. Моя основна сила - не наловити риби для учасника, а навчити його ловити рибу. Шукаю нових, молодих українських митців. Для мене головне, щоб у їхній музиці були прояви українця. Шукаю українську самобутність у музикантах – мелодіях, образах, текстах".
Що відомо про Івана Клименка35-річний Іван Клименко народився у Києві, він одружений. Продюсер співпрацює з українськими зірками близько 15 років та має колекцію музичних інструментів. Іван Клименко працював з такими зірками як Kalush Orchestra, Джамала, Alyona Alyona, Jerry Heil, Kola, Skofka, Kozak Siromaha. Він є автором україномовних треків Наді Дорофєєвої, пісні Kalush Orchestra Stefania, Skofka – "Чути гімн", KALUSH – "Зорі". Саме Клименко вигадав персонажа КилимМена, який мав додати айдентики українського у гурт Kalush Orchestra.
"Голос країни" 13 сезон: що відомо
- Тренерський склад у 13 сезоні оновили до невпізнаваності. Першою серед нових тренерів вокального шоу організатори оголосили рок-діву та зірку Євробачення-2023 Юлію Саніну. Друге червоне крісло посяде Артем Пивоваров – його назвали зіркою номер 1 в Україні. Артист повідомив, що шукатиме у свою команду неординарних та шалених сміливців-музикантів.
- Вокальне шоу розширює горизонти та об'єднає українців, що розкидані по всьому світу. Юрій Горбунов пояснив, що новий сезон "Голосу" зніматимуть у Польщі.