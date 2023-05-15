Команда "Голосу країни" представила Юлію Саніну як рок-діву, self-made woman та одну з найуспішніших співачок України. У 13-му сезоні проєкту вона буде шукати самобутніх, креативних виконавців, які пишуть та виконують власні пісні.

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Юлія Саніна стала тренеркою "Голосу країни-13"

Я шукаю голос, який змусить глибоко відчувати, чекаю на яскравих особистостей, яким є що сказати світу. Авторів власних пісень, яскраві гурти. Бути українським артистом сьогодні – це місія, тому чекаю на справжні таланти,

– прокоментувала Юлія Саніна.

Примітно, що відео для глядачів "Голосу країни" вона зняла за лаштунками фіналу Євробачення-2023, яке вела в Ліверпулі 13 травня від імені України. У ролику зірка з'явилася в тій самій жовтій сукні з декольте від українського бренду The Coat Каті Сільченко. Фронтвумен The Hardkiss наголосила, що для неї це "омріяне крісло", і воно нарешті її.

У коментарях на появу Юлії Саніної серед тренерів "Голосу країни" відреагували бурхливо і навіть захвилювалися, чи встигне вона відпочити після Євробачення:

"Нарешті дочекалися";

"Вау! Вітаємо, нарешті дочекались. Дуже крута новина, але коли ви встигнете відпочити. Такий насичений графік";

"Аж захотілося бігом вчитися співати після таких новин";

"Нарешті буде сенс дивитися цей конкурс";

"Юлю, ти головний реаніматолог цього шоу. Тепер буде сенс його дивитися. Дякуємо "Голосу країни" за такий нарешті чудовий вибір тренера! Знову дивитимусь";

"Довго думали, давно пора було. Тепер після Євробачення "Голосу" ще до Юлі тягнутися дуже треба".

Важливо, що ще два роки тому, у квітні 2021-го, Тіна Кароль оголосила, що йде з "Голосу країни", а своє тренерське крісло просила передати Юлії Саніній, з якою дружить після запису спільного треку "Вільна". Лідерка гурту The Hardkiss тоді подякувала зірковій подрузі за теплі слова та довіру, а згодом заявила: "Попри мою відкритість до проєкту, продюсери обрали іншу артистку". Тренеркою 12 сезону тоді вперше стала Оля Полякова.