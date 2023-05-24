Про кастинг на "Голосі країни-13" оголосили ще на початку березня. В анонсі йшлося, що новий сезон об'єднає музикою талановитих українців, які розкидані по всьому світу. Тепер стало зрозуміло чому – його зніматимуть у Польщі.

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13 сезон "Голосу країни" знімуть у Польщі

Про це повідомив ведучий "Голосу країни" Юрій Горбунов. Він заявив, що українців з усіх куточків світу об'єднають на знімальному майданчику в Польщі.

Надзвичайно приємно констатувати факт, що "Голос країни-13" розширює свої горизонти і знімає будь-які межі. Польща – це головний друг України, який підставив своє плече у важку хвилину, отже у творчості ми об'єднаємося. "Голос країни" залунає всією Європою, адже Україна та Польща об'єднуються для створення нового сезону музичного проєкту,

– висловився Юрій Горбунов.

До речі, оскільки кастинг у 13 сезон ще триває, то ведуча Катя Осадча порадила вокалістам не хвилюватися і правильно обрати репертуар: "Важливо, щоб пісня була цікава вокально, адже від цього залежить перше враження, яке ви складете на кастинг-менеджера. Якщо у вас виходить записати в одному відео "попурі" – це потрібно зробити".

Катя Осадча з переможницею "Голоса країни-12" / Фото пресслужба каналу "1+1"