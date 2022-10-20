Український співак Олександр Кривошапко на початку війни разом з нинішньою дружиною Марією заснував благодійний фонд. У межах роботи з фондом артист їздив на звільнені території.

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Олександр Кривошапко про ДТП

Олександр разом з дружиною кілька тижнів тому поїхав у Харківську область з волонтерською місією. Тоді вони потрапили в аварію. Автомобіль наскочив на велику яму й ледь не перекинувся.

Ми дуже вдячні Богу, що ми живі. У Маші зламаний ніс після цієї аварії. Вона постраждала. Мені, як чоловіку, авжеж… Через це я дуже погано почуваюся. Хоча знаю, що вона хотіла цього. Вона сама волонтер, вона мала право поїхати. Але я чомусь не зупинив. Так, це моя провина,

– вважає співак.

Олександр Кривошапко з дружиною / Фото з інстаграму співака

Нагадаємо, Олександр Кривошапко одружився не так давно – він близько місяця тому розписався в Києві з косметологинею Марією. Це вже третій шлюб співака.

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