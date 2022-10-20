Украинский певец Александр Кривошапко в начале войны вместе с нынешней супругой Марией учредил благотворительный фонд. В рамках работы с фондом артист ездил на освободившиеся территории.

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Александр Кривошапко о ДТП

Александр вместе с супругой несколько недель назад уехал в Харьковскую область с волонтерской миссией. Тогда они попали в аварию. Автомобиль наскочил на большую яму и едва не опрокинулся.

Мы очень благодарны Богу, что мы живы. У Маши сломан нос после этой аварии. Она пострадала. Мне, как мужчине, конечно… Поэтому я очень плохо себя чувствую. Хотя знаю, что она этого хотела. Она сама волонтер, она имела право уехать. Но я почему-то не остановил. Да, это моя вина,

– считает певец.

Александр Кривошапко с женой / Фото из инстаграма певца

Напомним, Александр Кривошапко женился не так давно – он около месяца назад расписался в Киеве с косметологией Марией. Это уже третий брак певца.

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