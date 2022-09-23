Український телеведучий Олександр Педан разом із ССО "Азов" приїхав на деокуповані території Харківської області. Він привіз гуманітарну допомогу мешканцям.
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Олександр Педан був на звільнених територіях
Ведучий, а тепер волонтер, розповів, що коли в когось є можливість відправити гуманітарку до звільнених територій – це варто зробити.
Привезли й роздали в Ізюмі гуманітарну допомогу. Зізнаюся, що в мене був когнітивний дисонанс. Напередодні ми телефонували й намагалися вийти на керівництво міста Ізюм, казали, що маємо гуманітарну допомогу, питали, куди її завезти. Нам відповіли, що там всього вистачає,
– поділився Олександр.
"Все ж ми взяли й повезли все самі, роздавали власними руками, і я побачив ту кількість людей, яким там необхідна допомога… Якщо у вас є можливість щось завезти до Ізюма та інших деокупованих територій, не сумнівайтеся. Ця гуманітарна допомога там потрібна!".
Як окупанти втікали з Харківщини
Олександр Педан поділився, що міста та села на Харківщині дуже знищені. До того ж окупанти позабирали з собою побутову техніку, як у мемах кількамісячної давності.
"Там, на жаль, майже не залишилося населених пунктів. Їх або розбомбили, або розікрали. Орки тікали звідти так: кидали військову техніку, набої, але не забували нашу побутову техніку. Всі меми досі актуальні! Вони позабирали ноутбуки, а кабелі й зарядки до них позалишали. Як хочуть потім використовувати техніку без запчастин? Я не розумію. Також позабирали електрочайники, але позалишали до них підставки. Навіщо воно їм?" – поділився ведучий.