Український ведучий Дмитро Комаров одним з перших приїжджає у звільнені міста – так він колись провідував Бучу. Тепер він приїхав на Харківщину – у Бакалію та Куп'янськ.

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Дмитро Комаров про звільнення Харківщини

"Вони роздягалися до трусів, кидали форму та ховалися у підвалі. Але так у трусах їх у полон і брали", – розповідають мені мешканці деокупованих територій Харківщини про втечу росіян. Вони зіткнулися з контрнаступом, відбити яке фізично не могли,

– розповів мандрівник.

Дмитро Комаров розповів, що окупанти хотіли надовго залишитися в Харківській області. Вони перефарбовували все синьо-жовте на триколор, порозвішували борди з дивними гаслами, а в магазини завозили московські продукти.

"Іти не збиралися. А звичайні українці були змушені жити, приймаючи нав'язані правила. На тих, хто був не згоден, чекали на тортури (страшні місця – струм, нігті, палиці з презервативами тощо). Нам належить дізнатися ще багато жахливих фактів про тортури, які росіяни влаштовували українцям, намагаючись збудувати в Харківській області російський світ та відфільтрувати всіх, хто проти".

Нагадаємо, ЗСУ звільнили також Вовчанськ, на що радісно відреагував український співак Артем Пивоваров. Вовчанськ – його рідне місто, до того ж там на час окупації залишилася його мама й рідні.

Ведучий додав, що український контрнаступ вдало зруйнував всі плани загарбників. Він зізнався, що росЗМІ вражали абсурдною пропагандою – коли мами вже гуляли Балаклією з дітьми, на московському ТБ показували, що начебто "в місті йдуть бої".

Школяреві ясно, що пів року займати й утримувати величезну територію, щоб потім раптом "планово перегрупуватися", покидавши техніку, зброю та боєприпаси – це брехня. Ідуть, коли отримують. Ідуть, коли залишаються відрізаними від постачання, зі знищеною логістикою. Ідуть, коли зазнають поразки,

– підкреслив Комаров.

Звільнена Харківщина / Фото з інстаграму Дмитра Комарова

Телеведучий подякував кожному воїнові за успішну деокупацію українських міст. Він додав, що бажає Харківщині якнайшвидшого відновлення. До того ж Дмитро Комаров наголосив. що окупанти залишили після себе "сюрпризи" – дистанційне мінування "пелюстками" за допомогою ракет. Мешканцям варто бути обережними.

Які сюрпризи залишили окупанти: