Після чуток про благодійний тур: у команді Олега Винника відповіли, чи повертається він на сцену

Днями в мережі активно говорили про те, що Олег Винник збирається провести концерти в Європі "під соусом допомоги ЗСУ". На ці плітки відреагувала команда артиста.

Там наголосили, що це неправда. Крім того, представниця співака зазначила, що якщо Винник вирішить давати концерти, то повідомить про це особисто.

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В мережі говорять про концерти Олега Винника

У недавньому викритті блогера Богдана Беспалова стало відомо, що Олег Винник зіткнувся з серйозними фінансовими труднощами. Блогер з посиланням на джерела в оточенні музиканта повідомляє, що співак має намір виходити з фінансової кризи, влаштовуючи благодійні концерти за кордоном.

Зараз Олег Винник, маючи великі фінансові проблеми, з оновленим складом своєї команди ламає голову, як саме він може оголосити європейський тур і виступати за кордоном, підзаробити грошенят для свого красивого життя. Все це буде під соусом допомоги Збройним силам України,

– зазначив Богдан.

Крім того, пліткар натякнув, що грошові труднощі в артиста можуть бути спричинені надмірним вживанням на*котиків.

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Відповідь команди Олега Винника

Офіційна представниця співака Валерія Барон наголосила, що якщо артист вирішить вирушити в концертний тур, то особисто про це повідомить.

"Олег Анатолійович не коментує пліток і чуток. Як тільки буде підготовка до туру, ЗМІ дізнаються про це безпосередньо від нього. Від самого початку війни Олег допомагає ЗСУ власними силами та власними коштами", – зазначили в команді артиста.

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