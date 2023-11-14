Там наголосили, що це неправда. Крім того, представниця співака зазначила, що якщо Винник вирішить давати концерти, то повідомить про це особисто.

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В мережі говорять про концерти Олега Винника

У недавньому викритті блогера Богдана Беспалова стало відомо, що Олег Винник зіткнувся з серйозними фінансовими труднощами. Блогер з посиланням на джерела в оточенні музиканта повідомляє, що співак має намір виходити з фінансової кризи, влаштовуючи благодійні концерти за кордоном.

Зараз Олег Винник, маючи великі фінансові проблеми, з оновленим складом своєї команди ламає голову, як саме він може оголосити європейський тур і виступати за кордоном, підзаробити грошенят для свого красивого життя. Все це буде під соусом допомоги Збройним силам України,

– зазначив Богдан.

Крім того, пліткар натякнув, що грошові труднощі в артиста можуть бути спричинені надмірним вживанням на*котиків.

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Відповідь команди Олега Винника

Офіційна представниця співака Валерія Барон наголосила, що якщо артист вирішить вирушити в концертний тур, то особисто про це повідомить.

"Олег Анатолійович не коментує пліток і чуток. Як тільки буде підготовка до туру, ЗМІ дізнаються про це безпосередньо від нього. Від самого початку війни Олег допомагає ЗСУ власними силами та власними коштами", – зазначили в команді артиста.

Олег Винник за кордоном: що відомо