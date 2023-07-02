Через повномасштабну війну багато українських артистів почали перекладати свої російськомовні пісні, щоб більше не співати мовою агресора. Зокрема, днями Макс Барських зворушив україномовною версією треку “Хочу танцевать”.

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Водночас Олег Винник зізнається, що перекладати свої пісні на українську мову він не бачить сенсу. За його словами, ці треки були написані ще до війни.

Точно знаю, що перекладати я не буду свої пісні російською мовою, які були написані до війни. Ті мої суперхіти, які були російською мовою, я ніколи в житті не буду перекладати українською. Це не потрібно. Треба йти далі,

– сказав Винник.

Співак також відповів, чи продовжить співати російськомовні хіти на своїх концертах.

"Як можна сказати, я до перемоги не співаю російською мовою? Що таке "до перемоги", а тоді ми можемо співати російською?... Якщо б я відкрив рота на сцені російською мовою, я б себе просто обплював. І це не є "до" перемоги чи "після", – висловився Олег.

Водночас артист зізнається, що поки не може вийти на сцену через хворобу, але й не виключає, що його виступи можуть відбутися дуже скоро.

Це буде з чистого листа, але з достатнім досвідом. Це буде та сцена, на якій завжди стояв Олег Винник, але все буде по-іншому… До сьогоднішнього дня не знаю взагалі, коли. Це буде скоро. Це не буде один концерт, це буде, дай боже, багато концертів,

– підсумував він.

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