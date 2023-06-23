Інтерв'ю опублікували на You-Tube каналі "Крупним планом" під назвою "Ви можете мене не розуміти". Журналістка Вікторія Курочкіна поки виставила лише першу частину розмови зі співаком.
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Коли Винник виїхав з України
Артист розповів, що поїхав до Німеччини вже після початку повномасштабного вторгнення Росії, 26 лютого 2022 року.
Не зможу й не хочу, і не буду я розповідати, як і всі, що до війни. Я людина, яка відповідає за свої слова та свої вчинки. Виїхав 26 числа. І вивозив із собою дуже багато людей,
— сказав артист.
Як повідомив виконавець, виїхав він не сам, разом з ним було ще багато людей. Зокрема сім'я його продюсера Олександра Горбенка, з яким вони призупинили співпрацю.
Співак додав, що є резидентом Німеччини, тому з України виїхав цілком законно.
Я громадянин України. І резидент Німеччини, проживаю тут 23 роки. Маю лише закордонний паспорт, бо внутрішній у мене забрали ще на початку 2000-х, коли ставав на облік в українському посольстві,
– зазначив Олег Винник.
Дивиться інтерв'ю Олега Винника: відео
Як українські артисти реагували на зникнення Олега Винника
- Ігор Кондратюк не засуджує колег по шоу-бізнесу, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. За словами продюсера, він не може критикувати людей, які втікали від війни. Кондратюк переконаний, що їм дасть оцінку історія, час та глядачі.
- Оля Полякова зізналася, що після 24 лютого спілкувалася з Олегом Винником всього один раз. Співачка вважає, що не варто так раптово зникати, адже шанувальники мають право знати, що насправді відбувається з артистом.
- Українська співачка MamaRika назвала зникнення Олега Винника "зашкваром року".
- Ірина Сопонару заступилася за співака, оскільки вважає, якщо він справді хворий, то не можна називати Винника втікачем та зрадником.