Інтерв'ю опублікували на You-Tube каналі "Крупним планом" під назвою "Ви можете мене не розуміти". Журналістка Вікторія Курочкіна поки виставила лише першу частину розмови зі співаком.

Цікаво Зворотний відлік розпочато, – дружина Мірошниченка повідомила, коли забере сина з дитбудинку

Коли Винник виїхав з України

Артист розповів, що поїхав до Німеччини вже після початку повномасштабного вторгнення Росії, 26 лютого 2022 року.

Не зможу й не хочу, і не буду я розповідати, як і всі, що до війни. Я людина, яка відповідає за свої слова та свої вчинки. Виїхав 26 числа. І вивозив із собою дуже багато людей,

— сказав артист.