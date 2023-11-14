Там подчеркнули, что это неправда. Кроме того, представитель певца отметила, что если Винник решит давать концерты, то сообщит об этом лично.

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В сети говорят о концертах Олега Винника

В недавнем разоблачении блогера Богдана Беспалова стало известно, что Олег Винник столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Блогер со ссылкой на источники в окружении музыканта сообщает, что певец намерен выходить из финансового кризиса, устраивая благотворительные концерты за границей.

Сейчас Олег Винник, имея большие финансовые проблемы, с обновленным составом своей команды ломает голову, как он может объявить европейский тур и выступать за границей, подзаработать деньжат для своей красивой жизни. Все это будет под соусом помощи Вооруженным силам Украины,

– отметил Богдан.

Кроме того, сплетник намекнул, что денежные трудности у артиста могут быть вызваны чрезмерным употреблением на*котиков.

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Ответ команды Олега Винника

Официальная представительница певца Валерия Барон подчеркнула, что если артист решит отправиться в концертный тур, то лично об этом сообщит.

"Олег Анатольевич не комментирует сплетен и слухов. Как только будет подготовка к туру, СМИ узнают об этом непосредственно от него. С самого начала войны Олег помогает ВСУ собственными силами и собственными средствами", – отметили в команде артиста.

Олег Винник за границей: что известно