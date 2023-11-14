Там подчеркнули, что это неправда. Кроме того, представитель певца отметила, что если Винник решит давать концерты, то сообщит об этом лично.
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В сети говорят о концертах Олега Винника
В недавнем разоблачении блогера Богдана Беспалова стало известно, что Олег Винник столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Блогер со ссылкой на источники в окружении музыканта сообщает, что певец намерен выходить из финансового кризиса, устраивая благотворительные концерты за границей.
Сейчас Олег Винник, имея большие финансовые проблемы, с обновленным составом своей команды ломает голову, как он может объявить европейский тур и выступать за границей, подзаработать деньжат для своей красивой жизни. Все это будет под соусом помощи Вооруженным силам Украины,
– отметил Богдан.
Кроме того, сплетник намекнул, что денежные трудности у артиста могут быть вызваны чрезмерным употреблением на*котиков.
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Ответ команды Олега Винника
Официальная представительница певца Валерия Барон подчеркнула, что если артист решит отправиться в концертный тур, то лично об этом сообщит.
"Олег Анатольевич не комментирует сплетен и слухов. Как только будет подготовка к туру, СМИ узнают об этом непосредственно от него. С самого начала войны Олег помогает ВСУ собственными силами и собственными средствами", – отметили в команде артиста.
Олег Винник за границей: что известно
- Певец покинул Украину 26 февраля 2022 года.
- Он больше года не выходил на связь, что вызывало беспокойство у его поклонников.
- Наконец-то нарушив молчание в июне, артист дал свое первое интервью, в котором он рассказал о борьбе с редким недугом и о лечении, которое проходит в Германии. В то же время, точный диагноз артист решил не рассекречивать.
- Кроме того, Винник высказал позицию по переводу песен на украинский язык. Исполнитель откровенно признался, что не будет переводить треки, потому что они были написаны еще до начала войны.