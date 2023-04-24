"Голос бодрячком": друг Олега Винника прокоментував його стан на тлі чуток про онкологію

Соцмережі знову загули про зникнення Олега Винника, а блогери ширять чутки про його страшний діагноз. Оскільки сам співак уже рік нічого не коментує, за нього це зробив його друг Роман Недзельський.

Днями Олег Винник вперше за останній рік з'явився в мережі, але лише для того, щоб "почистити" особисті сторінки. Це спровокувало ще більше пліток про стан його здоров'я та кар'єру, тож голова офіційного фан-клубу артиста Валерія Барон виступила з важливою заявою.

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Вона звернула увагу на фейки, які рояться довкола Олега Винника, і попросила скаржитися на "ненависницький, образливий контент" та "наклепницьку, ненависну й брехливу інформація про відому людину".

"Шановна спільнота! Останнім часом в інтернеті розповсюджується дуже багато недостовірної інформації про артиста, зокрема, в ютубі, де різні "блогери" в гонитві за хайпом, переглядами і відповідно грошима від монетизації розміщують різноманітні ролики з відвертою брехнею і наклепами про артиста – видумані діагнози, чутки про смерть, якісь таємні приїзди-переїзди", – написала Валерія Барон, вочевидь маючи на увазі відео Богдана Беспалова, який назвав страшний діагноз Винника.

Друг Олега Винника розповів про його стан

Одна з учасниць фан-спільноти іронічно поцікавилася: "То він живий чи ні?" На цей коментар відповів друг Олега Винника й чоловік Оксани Білозір. Він заявив, що зі співаком усе добре.

Справа Анатоліча живе і працює на перемогу України! Олег живіший всіх живих. Щойно з ним розмовляв! Голос бодрячком, хвостік пєстіком, не дочекаються, с*ки,

– написав Роман Недзельський.

Скриншот з фейсбуку