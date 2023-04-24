На днях Олег Винник впервые за последний год появился в сети, но только для того, чтобы "почистить" личные страницы. Это спровоцировало еще больше сплетен о состоянии его здоровья и карьере, поэтому глава официального фан-клуба артиста Валерия Барон выступила с важным заявлением.
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Она обратила внимание на фейки, которые роятся вокруг Олега Винника, и попросила жаловаться на "ненавистный, оскорбительный контент" и "клеветническую, ненавистную и лживую информацию об известном человеке".
"Уважаемое сообщество! В последнее время в интернете распространяется очень много недостоверной информации об артистах, в частности, в ютубе, где разные "блогеры" в погоне за хайпом, просмотрами и соответственно деньгами от монетизации размещают разнообразные ролики с откровенной ложью и клеветой об артистах – выдуманные диагнозы, слухи о смерти, какие-то тайные приезды-переезды", – написала Валерия Барон, очевидно имея в виду видео Богдана Беспалова, который назвал страшный диагноз Винника.
Друг Олега Винника рассказал о его состоянии
Одна из участниц фан-сообщества иронически поинтересовалась: "Так он жив или нет?" На этот комментарий ответил друг Олега Винника и муж Оксаны Билозир. Он заявил, что с певцом все хорошо.
Дело Анатолича живет и работает на победу Украины! Олег живее всех живых. Только что с ним разговаривал! Голос бодрячком, хвостик пестиком, не дождутся, с*ки,
– написал Роман Недзельский.
Скриншот с фейсбука
- Напомним, именно Роман Недзельский подтвердил, что Олег Винник на самом деле помогает ВСУ из Берлина – показал боевую "Волчицу", которую певец купил в Германии и отправил на передовую бойцам воинской части А 7301.
- Он также показывал его без укладки и с седой бородой, когда общался по видеосвязи по поводу ремонта буса с гуманитарной помощью для защитников.
- В прошлом году Роман Недзельский вообще приезжал к Виннику в Берлин и публиковал общие фото.