На днях Олег Винник впервые за последний год появился в сети, но только для того, чтобы "почистить" личные страницы. Это спровоцировало еще больше сплетен о состоянии его здоровья и карьере, поэтому глава официального фан-клуба артиста Валерия Барон выступила с важным заявлением.

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Она обратила внимание на фейки, которые роятся вокруг Олега Винника, и попросила жаловаться на "ненавистный, оскорбительный контент" и "клеветническую, ненавистную и лживую информацию об известном человеке".

"Уважаемое сообщество! В последнее время в интернете распространяется очень много недостоверной информации об артистах, в частности, в ютубе, где разные "блогеры" в погоне за хайпом, просмотрами и соответственно деньгами от монетизации размещают разнообразные ролики с откровенной ложью и клеветой об артистах – выдуманные диагнозы, слухи о смерти, какие-то тайные приезды-переезды", – написала Валерия Барон, очевидно имея в виду видео Богдана Беспалова, который назвал страшный диагноз Винника.

Друг Олега Винника рассказал о его состоянии

Одна из участниц фан-сообщества иронически поинтересовалась: "Так он жив или нет?" На этот комментарий ответил друг Олега Винника и муж Оксаны Билозир. Он заявил, что с певцом все хорошо.

Дело Анатолича живет и работает на победу Украины! Олег живее всех живых. Только что с ним разговаривал! Голос бодрячком, хвостик пестиком, не дождутся, с*ки,

– написал Роман Недзельский.

Скриншот с фейсбука