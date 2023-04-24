Днями Олег Винник вперше за останній рік з'явився в мережі, але лише для того, щоб "почистити" особисті сторінки. Це спровокувало ще більше пліток про стан його здоров'я та кар'єру, тож голова офіційного фан-клубу артиста Валерія Барон виступила з важливою заявою.

Важливо Продюсер Олега Винника призупинив співпрацю зі співаком

Вона звернула увагу на фейки, які рояться довкола Олега Винника, і попросила скаржитися на "ненависницький, образливий контент" та "наклепницьку, ненависну й брехливу інформація про відому людину".

"Шановна спільнота! Останнім часом в інтернеті розповсюджується дуже багато недостовірної інформації про артиста, зокрема, в ютубі, де різні "блогери" в гонитві за хайпом, переглядами і відповідно грошима від монетизації розміщують різноманітні ролики з відвертою брехнею і наклепами про артиста – видумані діагнози, чутки про смерть, якісь таємні приїзди-переїзди", – написала Валерія Барон, вочевидь маючи на увазі відео Богдана Беспалова, який назвав страшний діагноз Винника.

Друг Олега Винника розповів про його стан

Одна з учасниць фан-спільноти іронічно поцікавилася: "То він живий чи ні?" На цей коментар відповів друг Олега Винника й чоловік Оксани Білозір. Він заявив, що зі співаком усе добре.

Справа Анатоліча живе і працює на перемогу України! Олег живіший всіх живих. Щойно з ним розмовляв! Голос бодрячком, хвостік пєстіком, не дочекаються, с*ки,

– написав Роман Недзельський.

Скриншот з фейсбуку