Фронтмен "СКАЙ" жорстко розкритикував зірок, які перейшли на українську мову після 24 лютого

Відомий музикант, фронтмен рок-гурту "СКАЙ" Олег Собчук жорстко розкритикував своїх колег, які лише після повномасштабного вторгнення перейшли на українську мову. Співак зізнається, що його це дуже дратує.

Собчук зазначив, що лише після 24 лютого 2022 року деякі артисти почали записувати україномовні треки, і в нього це викликає негативні емоції. Днями співак MELOVIN засудив українців, які досі спілкуються російською мовою

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Про це Собчук розповів у програмі "Ранок у великому місті". Він не приховує, що вважає зірок, які до початку повномасштабної війни співали російською, "безхребетними".

Мене це дратує. Поваги до таких артистів я не маю. Я вважаю це повною безхребетністю,

– заявив співак.

Водночас, на його думку, перехід на українську мову – це правильно і необхідний процес. "З іншого боку – добре, що перейшли на українську. Слава Богу. Шкода, звичайно, що такою ціною до них це дійшло", – додав фронтмен.

Собчук додав, що в українському шоу-бізнесі дружби не існує. Він сприймає співаків виключно як колег.

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До слова, раніше Олег Собчук засудив тих, хто відсижується вдома чи втік за кордон. "Закликаємо чоловіків не ховатись та підло не виїжджати за кордон, а ставати на захист нашої країни, це ваш прямий обов'язок перед державою та вашими родинами", – сказав він.