Днями за виїзд за кордон розкритикували Сергія Бабкіна, який поїхав до США на благодійні концерти. Хейтери артиста вирішили, що той просто вирішив втекти з України.
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Скрипка про виїзд чоловіків з України
Музикант заявив, що в Україні триває важка війна, але вона не така тотальна, щоб було потрібно 100 відсотків усіх чоловіків.
Якщо чувак хоче втекти, і він не мотивований, то який з нього вояка буде? Потрібно зробити систему, щоб він не військкомату чи прикордоннику платив, а нехай робить донат і може виїжджати,
– відповів Скрипка.
Артист вважає, що політика заборони ніколи не працювала. На його думку, це така ж ситуація як з алкоголем.
Скрипка також висловився про емігрантів. Олег відповів, що у нього багато друзів-іноземців.
"Мені здається, у Польщі та Чехії правильна політика. Мало емігрантів. Є держави, наприклад, Фінляндія, і вони процвітають. Набрати дешеву робочу силу – це бізнес. Не пускати, заохочувати своїх", – сказав музикант.
Співак впевнений, що українці вміють працювати, у них є знання та бажання.
Хто хоче виїхати, то нехай. А хто залишився – давати їм можливість працювати. Після кожної війни суспільство процвітає. Йде оновлення, мотивація все відбудувати,
– заявив Олег Скрипка.
Дивіться інтерв'ю з Олегом Скрипкою: відео
Раніше Скрипка потрапляв у скандали
- Нещодавно співака захейтили за його висловлювання про фемінізм. Скрипка тоді заявив, що жінки мають поважати чоловіків. Згодом він виправдався за свої слова.
- Артисту відповіла співачка Оля Цибульська. Вона пояснила, що жінка народилась не лише для того, щоб "менеджерити" вдома чоловіка і доглядати за ним.
- А вже у серпні лідер гурту "Воплі Відоплясова" знову потрапив у гучний скандал. Артист виступив на фестивалі в Чорногорії разом з російськими музикантами-біженцями. Скрипка прокоментував цю ситуацію.