Днями за виїзд за кордон розкритикували Сергія Бабкіна, який поїхав до США на благодійні концерти. Хейтери артиста вирішили, що той просто вирішив втекти з України.

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Скрипка про виїзд чоловіків з України

Музикант заявив, що в Україні триває важка війна, але вона не така тотальна, щоб було потрібно 100 відсотків усіх чоловіків.

Якщо чувак хоче втекти, і він не мотивований, то який з нього вояка буде? Потрібно зробити систему, щоб він не військкомату чи прикордоннику платив, а нехай робить донат і може виїжджати,

– відповів Скрипка.

Артист вважає, що політика заборони ніколи не працювала. На його думку, це така ж ситуація як з алкоголем.

Скрипка також висловився про емігрантів. Олег відповів, що у нього багато друзів-іноземців.

"Мені здається, у Польщі та Чехії правильна політика. Мало емігрантів. Є держави, наприклад, Фінляндія, і вони процвітають. Набрати дешеву робочу силу – це бізнес. Не пускати, заохочувати своїх", – сказав музикант.

Співак впевнений, що українці вміють працювати, у них є знання та бажання.

Хто хоче виїхати, то нехай. А хто залишився – давати їм можливість працювати. Після кожної війни суспільство процвітає. Йде оновлення, мотивація все відбудувати,

– заявив Олег Скрипка.

Дивіться інтерв'ю з Олегом Скрипкою: відео

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