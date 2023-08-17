Українська співачка Оля Цибульська поділилась, що переглянула новий подкаст за участі Олега Скрипки. Вона відповіла на його заяви про фемінізм та українських жінок. Дивіться також Хлопці бухають, курять, матюкаються, – Олег Скрипка пригадав дитинство у російському селі Оля Цибульська відповіла Олегу Скрипці Виконавиця зауважила, що ще в дитинстві зрозуміла, що народилась не лише для того, щоб доглядати за чоловіком. Кожна людина сама має право вирішувати, ким їй бути та чим займатися. І це не залежить від гендеру. Я зрозуміла ще в дитинстві, що я як дівчинка, як жінка народилась не лише для того, щоб менеджерити вдома чоловіка і доглядати за ним. Це право дорослої, свідомої людини –вирішувати, як вона хоче жити своє життя, –підкреслила Цибульська. "Хтось з нас присвячує себе сім'ї й дітям, що дуже складно, шанобливо і дуже круто, хтось вирішує будувати кар'єру. Хтось хоче працювати в інстаграмі, а хтось з дівчат прямо зараз зі зброєю в руках і мене, і вас захищає на фронті. Ієрархії за гендером в нормальному суспільстві не існує. І погане виховання –не розуміти таких простих і таких важливих речей". Оля Цибульська відповіла Олегу Скрипці: відео У підписі до ролика Оля Цибульська додала, що серед ідей фемінізму немає зневаги до чоловіків. "Жінка – не істота для виховання!У нашому світі жінка має право самостійно вирішувати, ким бути й чим займатись.Фемінізм – це не про зневагу до чоловіків!Це про любов до себе і повагу до усіх, хто розуміє, що ніякої ієрархії за статтю бути не може! Ніде!Жінка може бути, ким захоче: домогосподинею, кар'єристкою, мамою, чайлдфрі, захисницею на фронті, чи ба більше – поєднувати в собі все, бо так нам хочеться і маємо на це повноцінне право". Що саме сказав Олег Скрипка У подкасті Олег Скрипка порівняв українок та француженок. Він заявив, що європейський фемінізм –це жіночий егоїзм та неповага до чоловіка. Тоді як українки –"менеджерки", які поважають чоловіка та роблять у домі затишок. На думку Скрипки, фемінізм насаджується українкам. Та для нього це явище –просто "погане виховання". "ВУкраїні ці інстасамки – це просто погане виховання, вони просто не виховані. Але не всі.Жінки мають бути особистістю, і у боротьбі за це треба не втратити, у хорошому сенсі, патріархат з елементами матріархату", –казав музикант.