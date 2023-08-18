Олег Скрипка вважає, що це чергова інформаційна атака на нього. За його словами, фрази з його інтерв’ю просто "розкрутили".

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Тепер артист пояснив, що саме він мав на увазі і як він ставиться до жінок.

"Я, як український чоловік, шаную і обожнюю жінок. Наше лицарське коріння, козацьке ніхто не відміняв. У нас це ставлення до жінок в крові, це база. Те, що ми поважаємо і шануємо жінок – це в базі нашого виховання", – заявив Олег Скрипка

Музикант додав, що зараз жінки, дівчата воюють на фронті пліч-о-пліч з чоловіками-військовими.

Наше суспільство збалансоване, у нас скрізь є місце жінкам, вони і воюють, і керують підприємствами. А в шоу-бізнесі найкращі менеджери – це жінки, організатори концертів, організатори фестивалів і благодійних фондів. Це очевидно,

– підсумував Скрипка.

Він додав, що не хотів піднімати цієї теми, проте вирішив у цей час нагадати про збір, щоб зібрати кошти на допомогу дітям. Тому Олег створив Благодійний Фонд "Країна Мрій", який допомагатиме у реабілітації постраждалих на війні військових і цивільних.

Що Скрипка говорив про фемінізм: коротко