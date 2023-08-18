Олег Скрипка вважає, що це чергова інформаційна атака на нього. За його словами, фрази з його інтерв’ю просто "розкрутили".
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Тепер артист пояснив, що саме він мав на увазі і як він ставиться до жінок.
"Я, як український чоловік, шаную і обожнюю жінок. Наше лицарське коріння, козацьке ніхто не відміняв. У нас це ставлення до жінок в крові, це база. Те, що ми поважаємо і шануємо жінок – це в базі нашого виховання", – заявив Олег Скрипка
Музикант додав, що зараз жінки, дівчата воюють на фронті пліч-о-пліч з чоловіками-військовими.
Наше суспільство збалансоване, у нас скрізь є місце жінкам, вони і воюють, і керують підприємствами. А в шоу-бізнесі найкращі менеджери – це жінки, організатори концертів, організатори фестивалів і благодійних фондів. Це очевидно,
– підсумував Скрипка.
Він додав, що не хотів піднімати цієї теми, проте вирішив у цей час нагадати про збір, щоб зібрати кошти на допомогу дітям. Тому Олег створив Благодійний Фонд "Країна Мрій", який допомагатиме у реабілітації постраждалих на війні військових і цивільних.
Що Скрипка говорив про фемінізм: коротко
- Музикант раніше порівняв фемінізм в Україні та Європі. Скрипка заявив, що за кордоном присутній жіночий егоїзм, водночас українки "адекватні" феміністки, бо мають особистість і шанують чоловіків.
- За його словами, все через погане виховання. "В Україні ці інстасамки – це просто погане виховання, вони просто не виховані. Але не всі. Жінки мають бути особистістю, і у боротьбі за це треба не втратити патріархат з елементами матріархату", – додав Скрипка.
- Згодом артисту відповіла співачка Оля Цибульська. Вона пояснила, що жінка народилась не лише для того, щоб "менеджерити" вдома чоловіка і доглядати за ним. Артистка додала, що серед ідей фемінізму немає зневаги до чоловіків.