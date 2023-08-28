Зазначимо, що Лебігович – це прізвище, яке поєднали від його власного – Лебіга – та прізвища скандального президента-втікача Януковича. 24 Канал раніше розповідав, з чого все почалося та які є меми про Лебіговича.

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Проте цей жарт зайшов далеко, кандидату Лебіговичу вже вигадали партію та створили сайт, де українці розповсюджують агітаційні листівки. Спочатку сам Михайло Лебіга відхрещувався від усіх мемів та просив фанів зупинитися.

Лебігович йде в президенти

Однак тепер стрімер анонсував звернення до українців у своєму тіктоці. Відео дуже заінтригувало глядачів. В анонсі Лебігович показав меми про себе. Схоже, що це все перетворилося у повноцінну політичну кампанію.

Наприкінці ролика з'явився і сам Михайло Лебіга. Стрімер постав перед камерою в білій сорочці та звернувся до народу.

Дорогі українці, я вирішив – я йду в президенти України,

– сказав Лебігович.

На цьому відео обривається, але з'являється текст про те, що повне звернення вийде 28 серпня о 19:00.

Реакція мережі на цю заяву

Не всі глядачі сприйняли це звернення серйозно, проте дехто все ж повірив у наміри блогера стати наступним президентом. Думки підписників у коментарях розділилися:

"Жарт зайшов дуже далеко".

"3-тя стадія, змирився".

"Я ніби в серії "Чорного дзеркала" живу".

"Якщо він стане президентом, я буду в ах*ї".

"Тепер він з нас рофлить".

"У тій реальності, в якій ми живемо, я вже не розумію, у що вірити, а у що – ні".

"Прикол реально вийшов з-під контролю".

"Та нічого не буде. У нас президентом можна стати після 35 років".

"Надіюсь, що це жарт".

Хто такий Лебігович, який збирається в президенти