Олег Псюк повернувся до Калуша: як рідне місто тріумфатора Євробачення-2022 зустрічало його
Джерело:інстаграм Kalush Orchestra
Соліст Kalush Orchestra Олег Псюк після перемоги на Євробаченні-2022 повернувся до рідного Калуша. Там артиста зустрічали місцеві мешканці, які приготували сюрприз.
Знаючи, що Олег приїде в місто, люди зібралися на площі. Серед шанувальників Kalush Orchestra є багато дітей, які одягнули фірмові рожеві панамки та станцювали для тріумфатора пісенного конкурсу.
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Олег Псюк повернувся до Калуша
Через 10 днів після перемоги на Євробаченні-2022 в Турині Олег Пюк повернувся до рідного міста Калуша, що в Івано-Франківській області. Там його тепло зустрічали земляки. Місцяни зібралися на головній площі міста. Вони всі разом співали "Stefania", танцювали, фотографувалися та дякували колективу Kalush Orchestra за перемогу, яка зараз для України надзвичайно важлива.
Олег Псюк приїхав до Калуша / Скриншоти інстаграм-сторіз артиста
Разом з Олегом в Калуш приїхав Сергій Притула, який зараз максимально активізував волонтерську діяльність та робить все можливе, щоб наші захисники мали найновіше та найякісніше обладнання. Схоже, що між Притулою та Kalush Orchestra буде співпраця, деталей якої наразі не розголошують.
Перемога Kalush Orchestra на Євробаченні-2022
- Колектив посів перше місце, сумарно отримавши 631 бал. Це другий найвищий результат в історії конкурсу.
- Глядачі 28 з 39 країн віддали Україні 12 балів, що є абсолютним рекордом.
- Пісню "Stefania" вже неодноразово переспівували інші учасники Євробачення-2022.
- Трек "Stefania" потрапив у топи чартів Польщі, Латвії, Литви та Естонії.
- У фіналі Євробачення-2022 колектив закликав світову спільноту врятувати захисників Маріуполя, які станом на 14 травня перебували в блокаді на заводі "Азовсталь".
- Через таку заяву гурт могли дискваліфікувати, однак організатори конкурсу розуміють, що такий заклик має гуманітарний, а не політичний характер. Вони розуміють біль українського народу й наголосили, що дискваліфікації не буде.
- Зовсім скоро розпочнуться перемовини щодо проведення Євробачення-2023. Першочергово це право належить Україні. У Суспільному запевнили, що зроблять все можливе для того, щоб конкурс відбувся саме в нашій країні.