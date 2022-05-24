Зная, что Олег приедет в город, люди собрались на площади. Среди поклонников Kalush Orchestra есть много детей, которые надели фирменные розовые панамки и станцевали для триумфатора песенного конкурса.

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Олег Псюк вернулся в Калуш

Через 10 дней после победы на Евровидении-2022 в Турине Олег Пюк вернулся в родной город Калуша в Ивано-Франковской области. Там его тепло встречали земляки. Местные жители собрались на главной площади города. Они все вместе пели "Stefania", танцевали, фотографировались и благодарили коллектив Kalush Orchestra за победу, которая сейчас для Украины чрезвычайно важна.

Олег Псюк приехал в Калуш / Скриншоты инстаграм-сториз артиста

Вместе с Олегом в Калуш приехал Сергей Притула, который максимально активизировал волонтерскую деятельность и делает все возможное, чтобы наши защитники имели новейшее и качественное оборудование. Похоже, что между Притулой и Kalush Orchestra будет сотрудничество, детали которого пока не разглашают.

Победа Kalush Orchestra на Евровидении-2022