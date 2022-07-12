Співачка Світлана Тарабарова з початку повномасштабного вторгнення залишалась в Україні, але певний час жила на заході країні. Вже понад місяць як вона повернулась до Києва й свого дому.
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Світлана Тарабарова показала уламки від мін
Виконавиця живе з чоловіком та дітьми у селі Дмитрівка, яке 11 днів було під окупацією російських військ. На щастя, їхній будинок залишився цілий.
Нам пощастило. У нас одноповерховий будинок і якось не прилетіло. А поруч у будинку – прилетіло в дах і зруйновано перший поверх. Тобто багато. Ти гуляєш по містечку – і ти бачиш зруйноване містечко майже наполовину. Два дитячі майданчики розбиті,
– розповіла Світлана Тарабарва.
Зірка показала уламки від мін, які зібрала на подвір'ї. Вона планує їх передати дітям та онукам на згадку: "Ось ці уламки ми зібрали у дворі. Це уламки від міни, яка розривається. Росіянам довіряти не можна і прощати їх не можна".
Світлана Тарабарова з уламками / Скриншот з ютубу
Як Тарабарова переживає війну
- 25 лютого зранку зірка виїхала з сім'єю з Дмитрівки, оскільки вибухи були дуже сильними. Співачка пересиджувала війну в Івано-Франківську, а також давала концерти для військових.
- Через нервове виснаження та "синдром вцілілого" Світлана Тарабарова потрапила до лікарні. Кілька днів вона відновлювала здоров'я.
- Всередині травня зірка повернулась до свого дому й розповіла, що він вцілів. Але й демонструвала потрощений та "денацифікований" дитячий майданчик.
- Зараз Тарабарова почувається не найкраще: "Спустошення, знесилення, шалена образа. І з іншого боку – шалена надія, не знаю, як так може бути. Сил не вистачає зовсім, перевтома шалена. Дуже важко жити, не знаючи, що буде завтра".