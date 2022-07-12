Співачка Світлана Тарабарова з початку повномасштабного вторгнення залишалась в Україні, але певний час жила на заході країні. Вже понад місяць як вона повернулась до Києва й свого дому.

До теми Болісне питання, – Світлана Тарабарова зізналась про фінансові труднощі в сім'ї

Світлана Тарабарова показала уламки від мін

Виконавиця живе з чоловіком та дітьми у селі Дмитрівка, яке 11 днів було під окупацією російських військ. На щастя, їхній будинок залишився цілий.

Нам пощастило. У нас одноповерховий будинок і якось не прилетіло. А поруч у будинку – прилетіло в дах і зруйновано перший поверх. Тобто багато. Ти гуляєш по містечку – і ти бачиш зруйноване містечко майже наполовину. Два дитячі майданчики розбиті,

– розповіла Світлана Тарабарва.

Зірка показала уламки від мін, які зібрала на подвір'ї. Вона планує їх передати дітям та онукам на згадку: "Ось ці уламки ми зібрали у дворі. Це уламки від міни, яка розривається. Росіянам довіряти не можна і прощати їх не можна".



Світлана Тарабарова з уламками / Скриншот з ютубу

Як Тарабарова переживає війну