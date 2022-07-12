Певица Светлана Тарабарова с начала полномасштабного вторжения оставалась в Украине, но некоторое время жила на западе страны. Уже больше месяца, как она вернулась в Киев и свой дом.
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Светлана Тарабарова показала обломки от мин
Исполнительница живет с мужем и детьми в селе Дмитровка, которое 11 дней находилось под оккупацией российских войск. К счастью, их дом остался цел.
Нам повезло. У нас одноэтажное здание и как-то не прилетело. А рядом в доме – прилетело в крышу и разрушен первый этаж. То есть много. Ты гуляешь по городку – и ты видишь разрушенный городок почти наполовину. Две детские площадки разбиты,
– рассказала Светлана Тарабарва.
Звезда показала обломки мин, которые собрала во дворе. Она планирует их передать детям и внукам в память: "Вот эти обломки мы собрали во дворе. Это обломки от разрывающейся мины. Россиянам доверять нельзя и прощать их нельзя".
Светлана Тарабарова с обломками / Скриншот из ютуба
Как Тарабарова переживает войну
- 25 февраля утром звезда уехала с семьей из Дмитровки, поскольку взрывы были очень сильными. Певица пересиживала войну в Ивано-Франковске, а также давала концерты для военных.
- Из-за нервного истощения и "синдрома уцелевшего" Светлана Тарабарова попала в больницу. Несколько дней она восстанавливала здоровье.
- В середине мая звезда вернулась в свой дом и рассказала, что он уцелел. Но и демонстрировала разбитую и "денацифицированную" детскую площадку.
- Сейчас Тарабарова чувствует себя не лучше: "Опустошение, упадок сил, безумная обида. И с другой стороны – безумная надежда, не знаю, как так может быть. Сил не хватает совсем, переутомление безумно. Очень тяжело жить, не зная, что будет завтра".