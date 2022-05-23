У листопаді 2020 року Світлана Тарабарова переїхала у приватний будинок у котеджному комплексі неподалік столиці. Його зіркова сім'я купила в кредит. На щастя, після окупації Київщини їхній дім не постраждав, але "прилітало" зовсім близько – на дитячий майданчик. Там розривалися снаряди, тож зараз малеча грається серед руїн і брухту.

До теми Світлана Тарабарова повернулась додому і зізналась, чи вцілів її будинок

Син Світлани Тарабарової на потрощеному майданчику

Денацифікація дитячого майданчика пройшла успішно. Сподіваюсь, черговий "герой РФ" отримає за це черговий орден. Відбудуємо. Не пробачимо,

– написала Світлана Тарабарова.

"Я просто не можу, це просто жесть", – не змогла приховати емоцій артистка. На відео чути слова дівчинки Віри, яка радіє, що "будиночок залишився цілий". "Дякую, діти. Позитивне мислення – це реально порятунок для всіх нас зараз", – підкреслила Тарабарова.

Так, з ролика видно, що на дитячому майданчику чи поряд з ними вибухали бомби, осколки яких продірявили бетонний паркан, а гойдалки та гірки перетворили в купу металолому. Попри все це діти й далі там граються.

Син Світлани Тарабарової на "денацифікованому" дитячому майданчику: відео

Обурення й біль Світлани Тарабарової поділяють її фоловери:

"Заплатять за все сповна. Будьте впевненими. Слава ЗСУ";

"Все буде добре! Все відбудуємо. Навіть краще ніж було зробимо. І нове життя привнесемо";

"А я сподіваюся, що всі такі "герої" РФ ніколи більше не повернуться додому";

"Боляче дивитися, наша Україна";

"Який жах, а для них – сором";

"Просто сумно на це дивитися";

Ми все відбудуємо, ми допоможемо одне одному, бо ми єдина сім'я, ми єдина країна, ми єдиний всесвіт";

"Дуже боляче".

До слова, на початку квітня Тарабарова показувала зруйноване окупантами село Дмитрівка, де народились і росли її діти. Там ЗСУ розгромили велике угруповання ворога – майже десантний батальйон росіян.