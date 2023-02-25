Бєднякова обурило те, що окупанти зробили з його школою у Маріуполі: фото

Телеведучий Андрій Бєдняков, який виріс у Маріуполі, обурився тим, що російські окупанти роблять з його рідним містом. Днями загарбники зіпсували школу, де він навчання, – розмалювали у кольори свого триколора.

Після окупації російські військові намагаються нав'язати місцевим свої порядки та символіку. І якщо раніше вони зносили будинки, то тепер почали нівечити заклади освіти. Зокрема, постраждала школа №47, в якій навчався Бєдняков.

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Світлинами своєї школи ведучий поділився в сторіз в Instagram-Stories. Вона розташована біля його будинку, який окупанти вже знесли.

"Вона була однією з найкращих шкіл у місті. Сучасна, і фантастичний спортивний сектор: велике футбольне поле, баскетбольний та мініфутбольний майданчики, бігові доріжки покриттям з м'яким", – розповів Бєдняков.

Проте тепер окупанти перефарбували будівлю у свій "триколор" та повісили російські прапори.

Розмалювали, бл*ть, в інші кольори. Повісили якісь вигадані прапори з комп'ютерної гри і хизуються. Ви все вкрали в своєму житті, якщо воно звичайно ваше, і ви його теж в когось не сп*здили,

– обурився шоумен.



Окупанти перефарбували школу в Маріуполі / Фото.з інстаграм-сторіз Бєднякова

Бєдняков також зізнався, що в школі його улюбленими предметами були українська література та мова. “І я завжди знав, що мій прапор синьо-жовтий. Саме за цей прапор зараз борються мільйони українців, захищаючи незалежність і територіальну цілісність нашої країни”, – додав ведучий.

Що Бєдняков раніше писав про Маріуполь

Андрій Бєдняков – уродженець Маріуполя, тому для нього окупація та руйнування міста – болюча тема. Він часто та активно висвітлює її в інстаграмі. Зокрема: