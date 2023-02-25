Бєднякова обурило те, що окупанти зробили з його школою у Маріуполі: фото
Джерело:Андрій Бєдняков
Телеведучий Андрій Бєдняков, який виріс у Маріуполі, обурився тим, що російські окупанти роблять з його рідним містом. Днями загарбники зіпсували школу, де він навчання, – розмалювали у кольори свого триколора.
Після окупації російські військові намагаються нав'язати місцевим свої порядки та символіку. І якщо раніше вони зносили будинки, то тепер почали нівечити заклади освіти. Зокрема, постраждала школа №47, в якій навчався Бєдняков.
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Світлинами своєї школи ведучий поділився в сторіз в Instagram-Stories. Вона розташована біля його будинку, який окупанти вже знесли.
"Вона була однією з найкращих шкіл у місті. Сучасна, і фантастичний спортивний сектор: велике футбольне поле, баскетбольний та мініфутбольний майданчики, бігові доріжки покриттям з м'яким", – розповів Бєдняков.
Проте тепер окупанти перефарбували будівлю у свій "триколор" та повісили російські прапори.
Розмалювали, бл*ть, в інші кольори. Повісили якісь вигадані прапори з комп'ютерної гри і хизуються. Ви все вкрали в своєму житті, якщо воно звичайно ваше, і ви його теж в когось не сп*здили,
– обурився шоумен.
Окупанти перефарбували школу в Маріуполі / Фото.з інстаграм-сторіз Бєднякова
Бєдняков також зізнався, що в школі його улюбленими предметами були українська література та мова. “І я завжди знав, що мій прапор синьо-жовтий. Саме за цей прапор зараз борються мільйони українців, захищаючи незалежність і територіальну цілісність нашої країни”, – додав ведучий.
Що Бєдняков раніше писав про Маріуполь
Андрій Бєдняков – уродженець Маріуполя, тому для нього окупація та руйнування міста – болюча тема. Він часто та активно висвітлює її в інстаграмі. Зокрема:
- Він показував красивий Маріуполь напередодні різдвяних свят. Бєдняков поділився архівноою світлиною, на якій зображено Маріупольський драматичний театр у центрі міста.
- Андрій Бєдняков також показував болюче відео, як зруйнували його дім – дев'ятиповерхову панельку, в якій була квартира батьків.
- Шоумен коментував заяви окупантів про те, як вони відбудовують місто після руйнувань. Він пояснив на прикладі аб'юзивного чоловіка, чому їхні виправдання – брехня.