В інтерв'ю телеведучий не приховує, що він цього року пережив великі трагедії. Він з болем каже, що спершу втратив маму, яка померла на початку квітня, а згодом втратив і свій рідний дім у Маріуполі.

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Бєдняков зазначив, що не соромиться говорити про те, що плаче. "Мене дуже сильно заламало. Знаєш, в якийсь момент просто хочеться до когось на ручки. Хочеться до мами, щоб вона обійняла", – сказав він.

Ведучий пригадує, що ще жодного разу в житті він так довго не був вдома.

Я завжди намагався їздити по два рази на місяць. Зараз я не був вдома вже майже рік. І, звичайно, мене це ламає – коли я бачу своє зруйноване місто вщент, коли я бачу, як руйнують мій будинок, і я розумію, що більше не зайду в свою квартиру,

– заявив Бєдняков.

Шоумен відверто розповів, що погано спить через те, що рідний Маріуполь сниться йому мало не щоноч.

"Мені моє місто сниться кожен день. Майже кожен день. Може снитися 10 днів поспіль. Потім 2 дні може не снитися, а потім знов. Я дуже погано сплю. Мені сниться, як я там – як я ходжу, як я хочу знайти тих покидьків, які там, як я хочу вийти звідти, хочу там щось знайти чи побачити… Мені постійно все це сниться", – зізнається ведучий.

Дивіться повне інтерв'ю з Андрієм Бєдняковим: відео



Однак, Бєдняков попри всі втрати не дозволяє собі здатися та занепасти духом. Чоловік пояснює, що має сильну мотивацію – рідних, про яких треба піклуватися.

"Так, мене це поламало. Але я не можу сісти і просто руки скласти. В мене є родина. Я ніколи не здавався і зараз не збираюся здаватись. Плакати і бухати – ні, я так не буду. Я вважаю, що я не слабка людина. А це все – елементи слабкості: сісти, налити, випити і сказати, що все погано. Треба направляти всю свою енергію в правильне русло", – вважає ведучий.

До слова, раніше Андрій Бєдняков показав болюче фото з Маріуполя – зруйнований будинок, від якого залишилась довга частинка під'їзду. Він звернувся до росіян з пропозицією зробити з руїн пам'ятник.

Додамо, що у росіянах Бєдняков розчарувався ще у квітні, коли вони зловтішалися зі смерті його мами в заблокованому Маріуполі. Йому писали, що так його "покарав Бог". "Я хочу, щоб побудували величезну стіну. Щоб навіть не знати цих людей", – відреагував тоді шоумен.