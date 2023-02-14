На питання, чому Бєдняков повернувся в проєкт "Орел та Решка", ведучий відповів, що йому дійсно подобалася ця програма. Він переконує, що головна причина – точно не гроші.

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Він наголошує, що якби хотів гроші, то б з 2014 року погоджувався на канали, умовно "Росія" та "Перший", куди його кликали.

А я завжди мріяв там працювати, адже так сталося, що я з Маріуполя і батько мені завжди доводив, що в нас російське прізвище, родичі в російському місті Іванове. А я йому завжди відповідав, що я українець, я не з Радянського Союзу,

– зізнається Бєдняков.

Ведучий каже, що не знає, як би він себе поводив зараз, але на той момент його тато слухав все російське, а він сам слухав "Океан Ельзи". "Тоді батько заходив і викидав мою касету. Хоча я завжди казав, що я українець", – додав він.

"Працювати на російських каналах, звичайно, хотілося. Адже ми вдома дивилися російські фільми, в нас були російські канали. І ця проблема була десятиріччями – Маріуполь всі ці роки до цього вели (до Росії – 24 Канал)", – каже Бєдняков.

Цікаво, що коли в 2014 році росіяни забрали Крим і почалася війна на Донбасі, ведучому пропонували 3 проєкти, але він від всіх відмовлявся. "Це до теми грошей, вони для мене не на першому місці", – зазначив Бєдняков.

Чи жалкує що працював в Росії? Ведучий додав, що зараз жалкує про те, що працював у певних російських телевізійних проєктах. Ведучий також не приховує і того, що вів корпоративи в Росії.

Скільки пропонували за роботу в Криму? Бєдняков розповів, що йому пропонували провести корпоративи в Криму за вдвічі більшу оплату. За його словами, у 2015-2016 роках за один корпоратив була навіть пропозиція у 30 тисяч євро, а за Новий рік – 45 тисяч євро тощо.

Дивіться повне інтерв'ю з Андрієм Бєдняковим: відео

Раніше український ведучий Андрій Бєдняков показав болюче фото з Маріуполя – зруйнований будинок, від якого залишилась довга частинка під'їзду. Він звернувся до росіян з пропозицією зробити з руїн пам'ятник.

Додамо, що у росіянах Андрій Бєдняков остаточно розчарувався ще у квітні, коли вони зловтішалися зі смерті його мами в заблокованому Маріуполі. Йому писали, що так його "покарав Бог". "Я хочу, щоб побудували величезну стіну. Щоб навіть не знати цих людей. Скільки потрібно мати мізків? Дайте мені відповідь", – відреагував тоді шоумен.