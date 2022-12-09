В інстаграмі ведучий поділився новим фото свого рідного Маріуполя. Андрій сумує за містом і вірить, що зовсім скоро воно повернеться додому.

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Новорічний Маріуполь у довоєнний час

На світлині, якою поділився Бєдняков, зображений Маріупольський драматичний театр у центрі міста у мирні часи. Навколо театру прикрашені новорічними вогниками ялинки та вулиця.

Ми повернемось. Ти з Маріуполя? За чим ти понад усе сумуєш в місті? Я за в'їздом в рідний двір та прогулянкою пішки від драмтеатру до 1000,

– написав Андрій під фото.

Окупанти перетворили місто на руїни. Зараз замість святкової новорічної атмосфери там панує сум, біль, темрява.

У коментарях підписники Бєднякова, які також родом з Маріуполя, діляться своїми спогадами.