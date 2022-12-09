В інстаграмі ведучий поділився новим фото свого рідного Маріуполя. Андрій сумує за містом і вірить, що зовсім скоро воно повернеться додому.
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Новорічний Маріуполь у довоєнний час
На світлині, якою поділився Бєдняков, зображений Маріупольський драматичний театр у центрі міста у мирні часи. Навколо театру прикрашені новорічними вогниками ялинки та вулиця.
Ми повернемось. Ти з Маріуполя? За чим ти понад усе сумуєш в місті? Я за в'їздом в рідний двір та прогулянкою пішки від драмтеатру до 1000,
– написав Андрій під фото.
Окупанти перетворили місто на руїни. Зараз замість святкової новорічної атмосфери там панує сум, біль, темрява.
У коментарях підписники Бєднякова, які також родом з Маріуполя, діляться своїми спогадами.
- "За своїм виглядом з вікна, за "зустрінемося на переході", за пробіжками по набережній, за морем".
- "За нашим Азовським морем, пірсом і найкращими заходами сонця".
- "За всім сумую".
- "За друзями, з якими відвідували драмтеатр, за кінотеатром "Перемога", за улюбленими кав'ярнями з тортами і кавою. За поїздками до моря, на рідне узбережжя".
- "Сумує за морем, пішими прогулянками через 1000, центр і за морем. І за домом дуже сумую, якого немає".