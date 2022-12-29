Тревел-блогер Андрій Бєдняков давно не живе в Маріуполі, але часто приїжджав туди до мами, яка померла під час блокади. На жаль, тепер йому нікуди повертатися, адже будинок, в якому минулого його дитинство, знесли росіяни.

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У Маріуполі знесли будинок Бєднякова

Тим часом в Маріуполі знесли мій дім. Однокімнатна "гостінка", куди мене принесли батьки після пологового будинку. Майже кожен мій приїзд у Маріуполь я заходив у квартиру. Гуляв там. Більше не зайду. Не погуляю. Ненавиджу,

– емоційно написав Андрій Бєдняков.

Він пригадав, як батьки поставили посеред кімнати дві шафи, щоб відгородити йому "окрему спальну", як розказував вірші на табуретці, вперше закохався, вперше побився, грав у футбол, баскетбол, хованки, козаків-розбійників, штаб-квартиру в підвалі. Так, разом з будинком окупанти зруйнували його дитинство.

Болісне відео Андрій Бєдняков опублікував під трек гурту Kalush та репера Skofka "Додому", який після 24 лютого став гімном усіх українців, які через повномасштабну війну були змушені тікати зі своїм осель чи за кордон. До речі, артисти втрапили у скандал через неоднозначний рядок у пісні "Батьківщина", де "дівчина рускім би не дала".

У коментарях Бєднякову поспівчували друзі з шоу-бізу – Леся Нікітюк, Володимир Остапчук, Ольга Сумська. Тоді як фани написали: