Пісня з'явилась, коли сумував за родиною, – Святослав Вакарчук розчулив мережу дуетом з KOLA

Гурт "Океан Ельзи" презентував нову романтичну пісню. Це дует Святослава Вакарчука та ліричної KOLA. Артисти присвятили трек всім, хто любить і чекає.

Після перерви український гурт "Океан Ельзи" повернувся з новою прем'єрою. Це романтична та чуттєва композиція авторства Святослава Вакарчука: він заспівав пісню разом із KOLA.

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Прем'єра від "Океану Ельзи" та KOLA

Пісня "Коли ми двоє" розповідає про почуття, які переживають люди в мить довгоочікуваної зустрічі. Це ніжність, бажання, але й сум через близьку та неминучу розлуку. Цей сюжет сьогодні надто гірко знайомий для українських пар та сімей, які не можуть бути разом весь час через війну в Україні.

"Коли ми двоє" – пісня, яку написав буквально на одному диханні, вона з'явилась за один самотній зимовий вечір, коли сумував за родиною. І в той момент відчув, що те саме переживають зараз сотні тисяч людей, а особливо ті, які на фронті,

– поділився Святослав Вакарчук.

Океан Ельзи & KOLA – Коли ми двоє: дивіться відео онлайн

Музикант розповів, що вирішив заспівати з KOLA, коли їхав на схід. Він почув в авто по радіо одну з її пісень, а за вікном тим часом побачив пару. "Він у формі, вона – з невеличкою валізою. Я не знаю чи говорили вони про щось, чи просто мовчали, чи щойно приїхала дівчина, чи вже збиралась повертатись. Але в той момент зрозумів, що "Коли ми двоє", то діалог двох. І дякую Насті, що тонко відчула те саме і пісня набула саме такого звучання".

Це дуже відверта пісня, яку зрозуміють тільки закохані, особливо ті, що не мають можливості бачитися щодня, а буває й місяцями. Вона ніжна, пристрасна і трохи сумна, адже у героїв пісні "ніч лише одна". Я дуже полюбила її, вона особлива та близька для мене особисто,

– прокоментувала прем'єру KOLA.

Пісня та кліп вже збирає перші відгуки від українських слухачів у мережі:

"Чудово звучить дует! І слова такі делікатно – проникливі. А ліс нагадує Сіверщину";

"Як ніжно та трепетно. Дякую за творчість";

"Дякую, це неймовірно";

"Що тут сказати, як завжди геніально";

"Дякую за вашу прекрасну музику".

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