На своїй сторінці в Instagram Джамала висловила подяку за те, що її пісню оцінили так високо. Нагадаємо, що у пісні йдеться про депортацію кримських татар. Якраз 18 травня відзначають День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

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Пісня Джамали потрапила у трійку найкращих

Перше місце, за версією The Guardian, посіла легендарна пісня Waterloo групи ABBA, яка принесла перемогу Швеції у Євробаченні в 1974 році.

На другому місці розташувалася пісня Poupée de Cire, Poupée de Son, виконана французькою співачкою Франс Галль, яка посіла перше місце на Євробаченні у 1965 році.

Третє місце у списку найкращих переможних пісень в історії конкурсу посіла композиція "1944" співачки Джамали, з якою вона здобула перемогу на конкурсі у 2016 році.

У The Guardian наголосили, що це справді фантастичний трек.

Текст пісні "1944" про етнічне чищення кримських татар Сталіним викликав суперечки: російські політики скаржилися, що це було пов’язано з анексією Криму Росією у 2014 році. Але це був би справді фантастичний трек, про що б він не був,

– зазначили в редакції.

Додамо, що на 13 місці – Руслана з піснею "Дикі Танці", а Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" посів 24 місце.

Нагадаємо, що перші рядки пісні "1944" Джамала написала у 2014 році українською мовою. У пісні вона співає про депортацію кримських татар 1944 року. Розповіді про цю подію Джамала чула від своєї бабусі Назилхан, яка пережила депортацію. У приспіві слова, які співачка чула від своєї бабусі – два рядки з приспіву кримськотатарською мовою запозичені з пісні "Ей, Гузель К’ирим".

До слова, цього року на сцені Євробачення-2023 Джамала наважилася на серйозний вчинок під час виступу. Після того, як вона виконала пісню "1944", співачка прокричала зі сцени у Ліверпулі заклик: "Слава Україні! Героям слава!".

Вже після ефіру Джамала зізналася, що через це обманювала організаторів конкурсу, бо боялася, щоб цей шматок не вирізали з ефіру.