После перерыва украинская группа "Океан Эльзы" вернулась с новой премьерой. Это романтическая и чувственная композиция авторства Святослава Вакарчука: он спел песню вместе с KOLA.

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Премьера от "Океана Эльзы" и KOLA

Песня "Коли ми двоє" рассказывает о чувствах, которые испытывают люди в момент долгожданной встречи. Это нежность, желание, но и грусть из-за близкой и неизбежной разлуки. Этот сюжет сегодня слишком горько знаком для украинских пар и семей, которые не могут быть вместе все время из-за войны в Украине.

"Коли ми двоє" – песня, которую написал буквально на одном дыхании, она появилась за один одинокий зимний вечер, когда скучал по семье. И в тот момент почувствовал, что, то же переживают сейчас сотни тысяч людей, а особенно те, которые на фронте,

– поделился Святослав Вакарчук.

Океан Эльзы & KOLA – Коли ми двоє: смотрите видео онлайн

Музыкант рассказал, что решил спеть с KOLA, когда ехал на восток. Он услышал в авто по радио одну из ее песен, а за окном в это время увидел пару. "Он в форме, она – с небольшим чемоданом. Я не знаю, говорили ли они о чем-то, просто молчали, только что приехала девушка, или уже собиралась возвращаться. Но в тот момент понял, что "Коли ми двоє", это диалог двух. И спасибо Насте, что тонко почувствовала то же и песня приобрела именно такое звучание".

Это очень откровенная песня, которую поймут только влюбленные, особенно не имеющие возможности видеться каждый день, а бывает и месяцами. Она нежная, страстная и немного грустная, ведь у героев песни "ночь только одна". Я очень полюбила ее, она особенная и близкая для меня лично,

– прокомментировала премьеру KOLA.

Песня и клип собирает первые отзывы от украинских слушателей в сети:

"Отлично звучит дуэт! И слова такие деликатно – проницательные. А лес напоминает Северщину";

"Как нежно и трепетно. Спасибо за творчество";

"Спасибо, это невероятно";

"Что здесь сказать, как обычно гениально";

"Спасибо за вашу прекрасную музыку".

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