Режисером нового кліпу став продюсер артиста Алан Бадоєв. Нещодавно Барських випустив англомовний трек, за який його порівняли з піснею The Weeknd.

Цікаво Макс Барських оскандалився через російськомовні пісні в турі Європою

У кліпі використовуються кадри з особистого архіва співака, відзняті ще до початку війни. Згодом Макс з'являється на вулицях Києва, скачучи на коні.



Макс Барських на коні / Скриншот з відео

Продюсер Алан Бадоєв зазначив, що цей кліп артист присвятив Києву – незламній фортеці, яка вже майже півтора року є нездійсненною ціллю загарбників.

Попри ракетні обстріли, блекаути, повітряні тривоги та нескінченні погрози це місто пульсує, його серце нестримно сповнене жагою до життя. І саме це життя ми намагалися підкреслити,

– сказав Бадоєв.

Макс Барських зазначив, що він чітко розуміє, про що співає, адже переживає все на власному досвіді, перебуваючи в Україні.

"Колись всі ці пісні стануть спогадами про те, що нас, українців, хвилювало під час війни: яким був наш дух, як ми втомлювались, як знаходили сили та віру жити далі", – коментує співак.

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До слова, раніше український співак Макс Барських в одному з інтерв'ю висловився про те, чому українці відчужуються від всього російського. Він зачепив питання "хороших росіян", які зараз за кордоном.