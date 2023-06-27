Деякі зірки розповідають, як фанати чатують на них під їхніми будинками,пишуть у соцмережах чи навіть погрожують. 24 Канал склав добірку відомих українців, яких переслідували фанати.

До теми Оля Цибульська отримала серйозну травму: в якому стані співачка

Злата Огнєвіч

Співачку три роки переслідував чоловік. Звати його Вадим Лебедєв, він погрожував артистці та навіть говорив, що вб’є її батька.

Якщо ще раз побачу по телевізору, я тебе завалю або тата. Ти зрозуміла мене? Ти чого дурницями займаєшся? Передавай кому хочеш, ти ж знаєш, чим усе закінчиться. Кого ти лякаєш?,

– казав він їй.

Огнєвіч написала заяву в поліцію і там почали розглядати справу проти чоловіка, однак процес затягнувся.

Днями Злата розповіла, що в неї з’явився вже інший шанувальник. Чоловік приходить до неї під будинок, просить зустрічі та приносить квіти. "Мені це все неприємно, але я сподіваюся, що він не такий агресивний", – сказала вона.

Але згодом нав'язливий шанувальник зміг дістати номер її мобільного. Переслідувач ретельно стежить за її життям та не соромиться телефонувати з пропозиціями. Крім того, він постійно випитує у консьєржа, чи вона вдома та коли повернеться.



Злата Огнєвіч розповіла про шанувальника / Фото з її інстаграму

Jerry Heil

Співачка Яна Шемаєва також зіткнулася з переслідувачем. Їй пише шанувальник із Росії. До повномасштабної війни він навіть приїжджав з Іркутська до Львова на фан-зустріч.



Jerry Heil / Фото з її інстаграму

Крім того, він більше року писав їй непристойності сексуального характеру. А згодом цей чоловік дістався до викладача співачки, представившись як "ваша тінь".

Він написав моєму викладачеві. Накручує і скручує мені підписки в усіх соцмережах. До війни з Іркутська приїхав до Львова. Наша поліція не виявила в його повідомленнях нічого страшного й посміялася,

– розповіла Jerry Heil.

Христина Соловій

Жертвою надокучливого шанувальника стала і співачка Христина Соловій. Кілька років тому харків’янин блокував бронювання квитків на її концерти, тим самим зриваючи їх.



Христина Соловій / Фото з її інстаграму

Він навіть атакував її соцмережі – писав під кожним постом погрози, що поб’є людей, які прийдуть на її концерт.

Він казав, що я лицемірна, несправедлива, брехлива, що знає, де я живу і якусь інформацію про мене… Казав, що буде це робити через інших людей,

– розповідала Христина.

У 2020 році кіберполіція затримала зловмисника. Йому загрожувало 6 років ув’язнення, але чим це закінчилося – невідомо.

Слава Камінська

У 2019 році співачку Славу Камінську також переслідував якийсь чоловік.



Слава Камінська / Фото з ї інстаграму

За її словами, у нього були ознаки психічного розладу. Зокрема, чоловік заявляв, що у них є спільні діти, а також те, що вона переховується від нього в іншому вигляді. Артистка написала заяву в поліцію.

До слова, днями Світлана Лобода втрапила у скандал після ганебного вчинку щодо 16-річної Дарини Вдовенко. Українці почали жартувати та висміювати співачку. Схоже, що жорстка критика повпливала на Лободу – вона знову перепросила.