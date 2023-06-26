Артистка зараз не в Україні, однак переслідувач все одно приходить до її будинку з квітами. Про це співачці повідомила консьєржка з її будинку.
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Надокучливий шанувальник Злати Огнєвіч
За словами виконавиці, чоловік не є агресивним, тож вона сподівається, що можна буде з ним спокійно поговорити й переконати його не займатися подібним. До того ж співачка зазначила, що раніше вже перетиналася з цим переслідувачем поблизу власного будинку.
З'явився новий переслідувач. Він нав'язливо приходить до мого будинку, просить про зустріч, приносить квіти. Про це мені повідомила консьєржка з мого будинку,
– заявила артистка.
Злата Огнєвіч розповіла про чергового переслідувача / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки
Виконавиця додала, що хоче вирішити цю ситуацію якомога швидше, бо їй неприємно.
Раніше Злату Огнєвіч вже переслідували
- У лютому 2019 року співачка поверталась з концерту додому, втім, біля її будинку в Києві на неї напав невідомий чоловік. Незнайомець погрожував Златі "не відстати від неї ніколи в житті". На щастя, виконавицю врятував водій, який перебував неподалік від місця нападу.
- Окрім цього, нещодавно артистка також розповідала про неадекватного чоловіка, який надокучав їй в соцмережах та навіть приходив до житлового комплексу, в якому мешкала співачка. Ба більше, чоловік нецензурно висловлювався, ображаючи співачку та погрожував "завалити" Злату Огнєвіч або її батька. Це все тривало близько трьох років і попри те, що виконавиця написала заяву в поліцію, погрози не припинялися. Правоохоронні органи почали розглядати справу проти зловмисника, якого звати Вадим Лебідь, проте через широкомасштабну війну в Україні поки все затягнулось.