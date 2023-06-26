Українська співачка вже не один рік страждає від переслідування неадекватного росіянина. У соцмережах Яна розповіла деталі.

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Вперше Jerry Heil почала бити на сполох на початку 2022 року, коли росіянин приїхав в Україну. Тоді він заявився на фан-зустріч і представився Іваном. А до того він більше року писав їй непристойності сексуального характеру.

Тоді артистка звернулася до правоохоронців, але поліцейські тільки покепкували. Вони почали виправдовувати росіянина і пропонувати з ним поговорити.

До війни він з Іркутська приїхав у Львів. Наша поліція не виявила в його повідомленнях нічого страшного і посміялася,

– розповіла Яна.

А днями росіянин навіть написав повідомлення її викладачу і вимагав від нього видалити всі пости зі співачкою. "Накручує і скручує мені підписки в усіх соцмережах", – каже вона.

Яна показала повідомлення, яке росіянин написав її викладачу. В чаті росіянин погрожував йому, що заблокує акаунт, якщо там буде контент з Jerry Heil. Неадекват заявив, що він – "його тінь".



Переслідувач Jerry Heil написав її викладачу / Скриншот з телеграму Яни

До слова, Злата Огнєвіч поділилася історією, як накинулася на росіянку за кордоном. Співачка не змогла стримати своїх емоцій, почувши російську мову в аеропорту Хорватії. Українка сказала їй, що мріє, аби росіяни зникли з лиця землі.